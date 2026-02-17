Вылупившись в Калифорнии в 1987 году и оказавшись в Ноксвилле в 1992 году, птица стала настоящей звездой благодаря участию в телешоу Pet Star на канале Animal Planet и выступлению на TED-конференции в 2006 году, где она даже спела «С днём рождения» вице-президенту США Альберту Гору, находившемуся в зале.

В репертуаре попугаихи насчитывалось более 200 слов и звуков, 80 из которых она воспроизводила по команде. В 2023 году у птицы диагностировали новообразование на сиринксе — голосовом органе птиц. В течение трёх лет опухоль не прогрессировала, однако недавно её состояние ухудшилось, и лечение стало невозможным.

Африканских серых попугаев считают одними из самых умных животных на Земле: их когнитивные способности сравнивают с уровнем пятилетних детей. Однако именно Эйнштейн сумела превратить этот дар в миссию — благодаря своей харизме она привлекала внимание к проблеме исчезновения вида в дикой природе. В зоопарке называли её не просто послом, а членом семьи. Её наследие — миллионы людей, которые теперь знают и ценят этих удивительных птиц.