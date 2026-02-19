Руководство молочного завода "E-Piim" в Эстонии, принадлежащего латвийским и эстонским фермерам, подало в суд заявление о неплатежеспособности, поскольку не способно выполнять финансовые обязательства.

Как сообщило Латвийское радио, эстонское предприятие за поставки молока задолжало миллионы евро и латвийским фермерам. Руководство завода утверждает, что попытается спасти предприятие, чтобы оно могло продолжить работу.

Что это означает для фермеров и связанного с "E-Piim" латвийского предприятия "Jaunpils pienotava"? "Новость о предприятии "E-Piim" - в данный момент не самая лучшая для всей отрасли в балтийском масштабе", - говорит председатель правления Латвийского центрального союза производителей молока (ЛЦСПМ) Янис Шолкс. Он надеется, что на предприятие в Яунпилсе это не повлияет.

"Это две разные вещи, поскольку "Jaunpils pienotava" работает автономно и находится в общей системе с другими латвийскими молокоперерабатывающими предприятиями", - отметил Шолкс.

Тем не менее опасения остаются в отношении фермеров, поставлявших молоко эстонскому предприятию. "Часть наших производителей молока долгое время продавала молоко эстонскому предприятию. У меня сейчас нет точной информации о том, как происходили расчеты. Возможно, были задержки, поэтому вопросы вызывает то, как будет развиваться ситуация и смогут ли наши производители молока вернуть ресурсы, которые они вложили, поставляя молоко этому предприятию", - отметил руководитель ЛЦСПМ.