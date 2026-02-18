Baltijas balss logotype
В латвийских портах в январе перевалено на 16% меньше грузов 0 216

Бизнес
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: В латвийских портах в январе перевалено на 16% меньше грузов

В латвийских портах в январе этого года перевалено 2,613 млн тонн грузов, что на 16% меньше, чем в январе 2025 года, свидетельствуют данные Министерства сообщения.

Больше всего в январе было перевалено сыпучих грузов - 1,322 млн тонн (+6,4%), в том числе зерна и зерновых продуктов - 479 000 тонн (-21%), древесной щепы - 272 900 тонн (+2,1%), угля - 10 000 тонн, химических грузов - 21 600 тонн (-57,1%).

Перевалка генеральных грузов в январе составила 902 100 тонн (-19,1%), в том числе контейнерных - 358 600 тонн (-17,7%), лесоматериалов - 277 800 тонн (-34,6%), грузов "roll on/roll off" - 244 100 тонн (-2%).

Наливных грузов в январе этого года в латвийских портах перевалено 388 900 тонн (-48,4%). Большую их часть составили нефтепродукты - 304 900 тонн (-56,7%).

Лидером по объему перевалки грузов в январе этого года по-прежнему был Рижский порт - 1,413 млн тонн (-4,3%). Грузооборот Лиепайского порта составил 531 800 тонн (+2,2%), Вентспилсского - 474 000 тонн (-46,1%).

Среди малых портов наибольший грузооборот в январе был в порту Скулте - 105 900 тонн (+5,6%). Далее следуют Салацгрива - 42 800 тонн (-23,2%) и Мерсрагс - 37 700 тонн (-47,3%).

В целом в малых портах в январе 2026 года перевалено 194 400 тонн грузов, что на 17,1% меньше, чем в январе 2025 года.

Как сообщалось, в прошлом году грузооборот латвийских поров составил 34,281 млн тонн грузов, что на 4,8% меньше 2024 года.

#торговля #транспорт #логистика #нефтепродукты #экономика #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Видео