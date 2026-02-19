Baltijas balss logotype
Латвия могла бы добиться экономического роста в 4-5% легко - глава Банка Латвии 4 873

Бизнес
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
ФОТО: LETA
ФОТО: LETA

Латвия, осуществив несколько не особенно сложных шагов, могла бы добиться экономического роста на уровне 4-5%, заявил в интервью агентству ЛЕТА президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, пишет ЛЕТА.

Он пояснил, что в макроэкономике на Латвию существенно влияет внешняя ситуация. "Геополитические изменения носят долгосрочный характер. Торговые войны, конечно, влияют на нас негативно. Таким образом, внешний фон является неблагоприятным", — сказал президент Банка Латвии, добавив, что в то же время экономика Европы и Латвии оказалась весьма устойчивой, и глубокой кризис не переживался.

Казакс отметил, что в Европе возобновляется медленный, но более уверенный рост. Одной из причин является ускорение экономики Германии, которая, набирая обороты, тянет за собой и другие страны. Латвии помогает и то, что Скандинавия, являющаяся важным торговым партнером, после нескольких лет стагнации постепенно начинает расти.

Президент Банка Латвии рассказал, что и латвийская экономика начинает восстанавливаться. Безработица по-прежнему низкая, рост зарплат в среднем очень стремительный, а экономика растет в пределах 2-3%.

"Это по-прежнему умеренный темп. Это теплая вода, и до горячей еще очень далеко. Этого роста в 2-3% Латвии недостаточно", — подчеркнул Казакс.

По его мнению, реализовав несколько не особенно сложных мер, которые в предыдущие годы уже обсуждались, но просто не были внедрены и реализованы, в Латвии можно было бы добиться экономического роста ближе к 4-5%.

В качестве одной из таких мер Казакс назвал упрощение строительного процесса. Он пояснил, что известно, какие нормативные акты необходимо изменить, и в значительной степени это уже сделано, добавив, что это нужно внедрить на практике. "Это могло бы сократить как сроки выдачи разрешений на строительство, так и их стоимость, и позволило бы выполнять работы быстрее и дешевле", — сказал Казакс.

Он также подчеркнул, что важно усиливать роль Риги, выстраивать более тесное сотрудничество между правительством и Ригой, привлекая в Латвию новый бизнес.

"В Латвии есть одна уникальная вещь, которой нет ни в Литве, ни в Эстонии, — так называемая миля знаний. В Риге достаточно высокая концентрация вузов и студентов. Позволив этому сегменту активнее включиться в поток инноваций, можно придать Латвии новый импульс", — сказал Казакс, подчеркнув, что эти вещи известны уже многие годы, просто нужно взяться и сделать.

Президент Банка Латвии также отметил, что не нужно бояться ошибаться, а нужно действовать и смотреть, что работает, а что нет.

"Учимся на ошибках, шаг за шагом идем вперед, видим, что работает — продолжаем это делать, что не работает — не делаем. К сожалению, проблема, которую мы наблюдаем, заключается в том, что люди боятся экспериментировать, потому что за ошибки наказывают", — сказал Казакс, пояснив, что наказывать нужно за халатность, за бездействие, за злой умысел, а на ошибках необходимо учиться, иначе двигаться вперед невозможно.

#Рига #банк Латвии #Латвия #строительство #экономика #Германия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(4)
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Проблема в том. что они обманывая ЕС, сами верят в эти данные. Безработица в Латвии 25%, а это признак развала и коллапса экономики. Причина не в внешних факторах, а во внутренних- непомерный налог на рабочую силу и налоги на энергоресурсы, и беспредел налоговых служб, а так же полное отсутствие судебной системы, которая превратилась в судилище. В такой стране бизнеса не будет, будет отмывка госбюджета, что в Латвии и происходит.

    26
    1
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    19-го февраля

    А умные люди в госуправлении Латвии есть?!

    18
    1
  • IB
    Inar Bertrand
    19-го февраля

    Догоним и перегоним америку ...это было помним и чем закончилось тоже знаем

    15
    3
  • СС
    СЕРГЕЙ СЕРГЕЙ
    19-го февраля

    Всё это красивые слова. Мы их слышим постоянно. А толку от них полный 0

    33
    1
