Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Хватит врать и вешать лапшу на уши!» 1 2799

Политика
Дата публикации: 12.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Хватит врать и вешать лапшу на уши!»
ФОТО: LETA

Оппозиционный депутат недоволен тем, как правящие ведут себя в ситуации с airBaltic.

Сегодня вечером в прямом эфире ЛТВ ведущая программа Šodienas jautājums, спросила в лоб у главы парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундса Юревица, может ли он четко сказать, нужно ли будет государству снова вкладывать средства в airBaltic.

"В нынешней геополитической ситуации ничего исключить нельзя. Но с моей стороны было бы безответственно давать какие-то обещания", - заявил депутат.

В свою очередь, представитель оппозиционного Объединенного списка Эдгарс Таварс обвинил правящих в том, что они лгут. "Еще полтора года назад министр финансов в нашей фракции обещал, что airBaltic выйдет на биржу, а теперь мы слышим другое - на биржу выходить не планируется. Я за честный разговор: власти должны прямо сказать - они собираются вкладывать в авиакомпанию деньги налогоплательщиков или нет. Но вместо этого они врут, вешают жителям лапшу на уши, при этом не удивлюсь, если они втихоря попытаются опять дать деньги авиакомпании", - заметил депутат Таварс.

×
Читайте нас также:
#финансы #Латвия #депутаты #оппозиция #правительство #airbaltic #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
8
2
0
2
0
3

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео