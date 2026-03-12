Сегодня вечером в прямом эфире ЛТВ ведущая программа Šodienas jautājums, спросила в лоб у главы парламентской фракции "Новое Единство" Эдмундса Юревица, может ли он четко сказать, нужно ли будет государству снова вкладывать средства в airBaltic.

"В нынешней геополитической ситуации ничего исключить нельзя. Но с моей стороны было бы безответственно давать какие-то обещания", - заявил депутат.

В свою очередь, представитель оппозиционного Объединенного списка Эдгарс Таварс обвинил правящих в том, что они лгут. "Еще полтора года назад министр финансов в нашей фракции обещал, что airBaltic выйдет на биржу, а теперь мы слышим другое - на биржу выходить не планируется. Я за честный разговор: власти должны прямо сказать - они собираются вкладывать в авиакомпанию деньги налогоплательщиков или нет. Но вместо этого они врут, вешают жителям лапшу на уши, при этом не удивлюсь, если они втихоря попытаются опять дать деньги авиакомпании", - заметил депутат Таварс.