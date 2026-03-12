С улиц Риги начался сбор оставшихся после зимы песка и пыли 1 440

Наша Латвия
Дата публикации: 12.03.2026
LETA
Изображение к статье: С улиц Риги начался сбор оставшихся после зимы песка и пыли
ФОТО: Thought Co

С прошлой недели в Риге ведется сбор оставшихся после зимы песка и пыли с улиц, сообщили агентству ЛЕТА в отделе внешней коммуникации Рижской думы.

Для уборки улиц используется различная техника, а также задействован ручной труд. Работы будут продолжаться до полной очистки всех проезжих частей и тротуаров, пообещало руководство думы.

Мосты в основном чистят ночью, чтобы не создавать препятствий для движения. По той же причине ночью расчищаются и главные магистральные улицы, отметили в думе. Улицы в микрорайонах убирают днем.

Чтобы во время уборки не образовывались пылевые облака, при сухой погоде используется техника с увлажнительным оборудованием. Всего на уборке тротуаров в городе задействованы 18 единиц такой техники.

Для уборки пешеходных зон используется комбинированная техника, которая позволяет собирать как крупный, так и мелкий мусор, сообщили в думе. Работы проводятся в рабочие дни.

Самоуправление также сообщает, что в Старой Риге используется техника меньшего размера, способная очищать узкие и маленькие тротуары исторической части города.

В этом зимнем сезоне населению было выдано почти 27 тонн противоскользящего материала, включая соль и песок.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
