Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Финское жилье не находит спроса, мигранты теснятся в одной квартире 1 833

Бизнес
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Престижные проекты требуют немалых затрат на отопление.

Престижные проекты требуют немалых затрат на отопление.

Из-за отсутствия платежеспособного спроса с Востока, девелоперы остались на бобах.

В Финляндии сейчас больше жилья, чем люди хотят купить или арендовать.

Потребность в жилье снизилась, в числе прочего, из-за того, что иммигранты часто живут по нескольку человек в одной квартире. Кроме того, изменения в жилищных пособиях заставили людей переезжать в более маленькие квартиры.

Экономист Юхо Костиайнен отмечает, что спрос на жильё в целом снизился, даже несмотря на то, что население растёт.

– Мы видим два чётких фактора. Значительная часть прироста нашего населения происходит за счёт иммиграции. И мы знаем, что иммигранты живут гораздо более плотно, чем коренное население, поэтому рост населения не приводит к такому же росту спроса на жильё. С другой стороны, мы наблюдаем, что молодёжь переезжает от родителей реже, чем раньше, а студенты чаще селятся в общих квартирах, чем в отдельных однокомнатных, – указывает эксперт.

Цены на квартиры в Финляндии варьируются от уровня дохода региона и удаленности от центра: в среднем квадратный метр стоит около 2 300–4 300 евро, достигая 3 600–6 300 евро в Хельсинки. Однокомнатная квартира в столице обойдется примерно в 200 000–250 000, а трехкомнатная — от 250 000 до 300 000.

Можно найти квартиры стоимостью менее 50 000–100 000 евро, но часто они требуют ремонта или находятся в удаленных районах.

Читайте нас также:
#жилье #Финляндия #иммигранты #население #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
5
1
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • MiU
    Made in USSR
    19-го февраля

    Ха... а у нас, что? Что-то разве другое? Индусы, вон по 20 человек живут в квартирах в старом городе. При этом еще ухитряются и ресторанчиками владеть.

    0
    0

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
1
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
1
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео