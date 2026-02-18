В Финляндии сейчас больше жилья, чем люди хотят купить или арендовать.

Потребность в жилье снизилась, в числе прочего, из-за того, что иммигранты часто живут по нескольку человек в одной квартире. Кроме того, изменения в жилищных пособиях заставили людей переезжать в более маленькие квартиры.

Экономист Юхо Костиайнен отмечает, что спрос на жильё в целом снизился, даже несмотря на то, что население растёт.

– Мы видим два чётких фактора. Значительная часть прироста нашего населения происходит за счёт иммиграции. И мы знаем, что иммигранты живут гораздо более плотно, чем коренное население, поэтому рост населения не приводит к такому же росту спроса на жильё. С другой стороны, мы наблюдаем, что молодёжь переезжает от родителей реже, чем раньше, а студенты чаще селятся в общих квартирах, чем в отдельных однокомнатных, – указывает эксперт.

Цены на квартиры в Финляндии варьируются от уровня дохода региона и удаленности от центра: в среднем квадратный метр стоит около 2 300–4 300 евро, достигая 3 600–6 300 евро в Хельсинки. Однокомнатная квартира в столице обойдется примерно в 200 000–250 000, а трехкомнатная — от 250 000 до 300 000.

Можно найти квартиры стоимостью менее 50 000–100 000 евро, но часто они требуют ремонта или находятся в удаленных районах.