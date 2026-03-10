Война с Ираном продлится еще минимум две недели и вряд ли закончится свержением режима аятолл, сообщает израильское издание Ynet со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что «эйфория, ознаменовавшая начало операции, сменилась разочарованием и пессимизмом, поскольку иранский режим по-прежнему кажется стабильным».

«В начале войны одной из её целей считалось свержение режима в Иране. Сейчас, по оценкам, режим остаётся устойчивым, а сценарий с возможным восстанием против власти или другими вариантами смены режима выглядит маловероятным», - пишет издание.

По его информации Нетаньяху уже готовит общественное мнение к тому, что война может не закончиться падением режима аятолл.

«Только Трамп определит, когда закончится кампания, но, по данным израильских источников, она не закончится в ближайшие две недели: «Последнее слово еще не сказано». Стива Уиткоффа спросили, как, по его мнению, закончится война. «Я не знаю», – сказал он. В Израиле исходят из того, что только один человек решит, когда закончится война — президент США Дональд Трамп. Поэтому Израиль стремится максимально ускорить военные операции», – говорится в публикации.