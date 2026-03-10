Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Чехии в Риге: Европа пока не поняла целей операции на Ближнем Востоке 1 696

Политика
Дата публикации: 10.03.2026
LETA
Изображение к статье: Президент Чехии в Риге: Европа пока не поняла целей операции на Ближнем Востоке

Европа пока не понимает целей военной операции на Ближнем Востоке, заявил журналистам президент Чехии Петр Павел на пресс-конференции с президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем в Рижском замке.

Чешский президент отметил, что звучат различные возможные цели операции - прекращение иранской ядерной программы и программы разработки баллистических ракет, аналитики упоминают смену режима, но подтверждения этих целей нет. Кроме того, со стороны президента США Дональда Трампа прозвучали заявления о том, что операция не будет длиться долго и что ее цели уже достигнуты.

Европа, по мнению Павела, должна продолжать оказывать давление на Иран, чтобы он раскрыл информацию о своей ядерной программе в соответствии с соглашением и разрешил проведение инспекций. Президент Чехии также считает, что необходимо работать со странами региона, чтобы стабилизировать ситуацию после активной фазы военного конфликта.

Продолжение конфликта не отвечает ни интересам США, ни интересам Израиля, ни интересам стран региона, Китая и стран Азии, поскольку нестабильность скажется на рынках нефти и газа, добавил он. По его словам, стабилизация ситуации важна для Европы не из-за роста цен на газ и нефть, а потому, что нестабильность может привести к новому притоку мигрантов в Европу, поэтому необходимо призвать все стороны как можно скорее начать переговоры.

Ринкевич напомнил, что США и Израиль не привлекли Европу, когда принимали решение о начале военной операции, и последствия ощущаются не только в Европе, но и в других регионах мира. Некоторые страны ЕС уже проявили инициативу по участию кораблей в патрулировании Ормузского пролива и его открытии, но большая проблема для ЕС заключается в том, что требуется много времени, чтобы собраться вместе, обсудить стратегию и начать действовать как единое целое.

По мнению Ринкевича, единственный способ справиться со сложившейся ситуацией - это общаться с лидерами стран региона и работать в рамках трансатлантических связей, чтобы попытаться деэскалировать конфликт, оказывая дипломатическое и политическое давление на Иран по ядерной программе. С Европой будут считаться только тогда, когда она станет сильнее с военной и технологической точки зрения, заявил Ринкевич.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #Чехия #Латвия #миграция #дипломатия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
4
0
0
2
1
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео