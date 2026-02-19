На этой неделе у торгового центра «Rīga Plaza» произошла физическая стычка между двумя участниками дорожного движения. Дорогу не поделили велокурьер и водитель «Volvo». Поскольку участники не смогли урегулировать ситуацию словами, в ход пошли ноги и кулаки.

Водитель автомобиля и велокурьер были засняты на видео в момент физической конфронтации. Обмен ударами сопровождался попытками пассажирки «Volvo», находившейся между мужчинами, успокоить разгоряченные умы, сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

После конфликта водитель вернулся в свой автомобиль «Volvo», а курьер поднял и отодвинул в сторону свой велосипед — дальше нескольких ударов и толчков дело не зашло.

Как началась и развивалась напряженная ситуация? Об этом передаче «Degpunktā» рассказал сам велокурьер Юрис. С ним журналисты встретились у полицейского участка, поскольку родственники убедили его обратиться с заявлением в полицию.

Мужчина рассказал, что в час пик остановился посреди перекрестка, чтобы выполнить левый поворот. Долго ждать не пришлось — о себе дал знать стоявший позади водитель, который не мог проехать дальше.

"Этот “экземпляр” начал сигналить. Моя первая мысль была вполне нейтральной — может, что-то выпало. Обычно я бы как-то повернул, свернул и уехал. Но я остановился, и в тот момент, когда повернулся, увидел, что это уже не нейтральный сигнал", — описывает произошедшее велокурьер.

Подойдя ближе, водитель «Volvo» спросил у Юриса, почему тот стоит посреди дороги. Юрис ответил, что собирается совершить поворот: "Его не устроило мое объяснение. Сразу посыпались слова, которые, наверное, по телевидению не стоит произносить… И дальше все стало накаляться… Теоретически он уже уходил, и казалось, что будет мир. Но нужно было как-то показать… Он начал пинать мой велосипед".

Удар ногой по велосипеду Юриса стал переходом личной границы. На провокацию курьер ответил толчком, после чего у парковки «Rīga Plaza» развернулся импровизированный матч по кикбоксингу. После стычки Юрис испытал небольшой шок. Когда он прошел, нужно было проверить, не пострадал ли он сам.

"Руки не дрожали, но это не повседневная ситуация, и есть такое возбуждение. Сразу не понимаешь… (..) К счастью, ничего такого не было. Визуально это выглядело впечатляюще, но травм не было", — говорит Юрис.

Посылка также не пострадала. Юрис отмечает, что в его профессии часто приходится слышать недовольные сигналы автомобилистов, однако с такой конфронтацией он столкнулся впервые. Его коллеги тоже не сталкивались с подобным. Курьер признает, что, возможно, мог бы отреагировать иначе, однако подчеркивает, что водителю «Volvo» вообще не следовало начинать конфликт и выходить из машины.

"Конечно, мы оба как-то отреагировали друг на друга, но мне кажется, что так не нужно решать ситуации. Кто бы ни был действительно виноват… Мне показалось, что там не было виноватых. Так нельзя реагировать в таких ситуациях", — считает велокурьер.

Юрис уже подал заявление, и правоохранительные органы расследуют произошедшее. Полиция обязательно свяжется и с водителем «Volvo», чтобы получить более полную картину и принять окончательное решение.

Это стоит подчеркнуть, поскольку возможно, что водитель «Volvo» изложит свою версию событий иначе. В расследовании также пригодятся показания очевидцев — свидетелей просят звонить по телефону 112.