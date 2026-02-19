Новое исследование выявило связь между генетической предрасположенностью к депрессии и выраженностью её симптомов. Однако учёные задались еще одним вопросом: влияет ли такая склонность на будущее финансовое положение человека. Об этом пишет PsyPost.

В рамках работы были организованы два длительных наблюдения: за первой группой из 5 690 человек — с 16 до 29 лет, за второй группой из 8 964 человек — примерно с 53 до 64 лет. Для участников рассчитали полигенный балл, отражающий совокупность генетических вариаций, связанных с депрессией.

Результаты показали: чем выше был полигенный балл, тем ниже оказывался уровень образования участников, меньше объём их финансовых активов и больше количество долгов. На первый взгляд это подтверждало гипотезу о влиянии генетической предрасположенности к депрессии на социально‑экономическое положение.

Однако при анализе данных внутри семей (с участием братьев и сестёр, разделяющих около половины ДНК родителей и схожих условий воспитания) картина изменилась. Хотя генетическая предрасположенность по‑прежнему предсказывала большее число случаев депрессии, связь с уровнем образования, долгами и благосостоянием исчезла. Прямая причинно‑следственная связь между генетической уязвимостью к депрессии и будущим социальным положением не подтвердилась.