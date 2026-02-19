Витамин D нужен для здоровья костей и зубов, крепкого иммунитета и нормальной работы сердца. Однако передозировка его чревата страшными последствиями.

В условиях наших мрачных зим прием витамина D для многих необходим. Однако люди нередко подходят к процессу слишком рьяно, принимая большие дозы витамина, — так сказать, по пустякам не размениваются. Последствия такой «профилактики» бывают достаточно серьезными, вплоть до летального исхода.

Так, в Великобритании мужчина умер от гиперкальциемии — избыточного содержания кальция в крови. Оказалось, что до этого он в течение девяти месяцев принимал высокие дозы витамина D.

Ученый в области гематологии Тобиас Мапуланга назвал четыре тревожных симптома, при которых стоит прекратить прием витамина D.

Частая жажда и частое мочеиспускание

При избытке витамина D нарушается баланс жидкости и соли в организме, что вызывает постоянную жажду и частые позывы в туалет. Если вы заметили, что такое началось после приема добавок, внимательно изучите упаковки продуктов, напитков и поливитаминов, которые вы употребляете. Сейчас витамин D нередко добавляют в каши, злаковые батончики, жевательные конфеты, протеиновые коктейли, коллагеновые порошки и в прочие продукты и БАДы.

Если вам постоянно хочется пить и вы часто бегаете в туалет, проверьте уровень витамина D и проконсультируйтесь с врачом. Кроме того, пейте побольше жидкости — это поможет организму вывести избыток кальция.

Тошнота, постоянная отрыжка и расстройство желудка

Эксперт советует выбирать простые виды холекальциферола (витамина D3) с минимальным количеством добавок, так как ароматизаторы и подсластители нередко могут быть источником проблем.

Кроме того, нельзя принимать витамин D натощак, так как этот жирорастворимый микронутриент, попав в пустой желудок, может привести к расстройству ЖКТ.

«Пища действует как буфер для добавки в пищеварительной системе и минимизирует раздражение», — объясняет эксперт изданию Daily Mirror.

Если же тошнота не прошла, появились боли в животе, запоры, то, возможно, это признаки избытка кальция, а значит, повод срочно проверить уровень витамина D.

Боль в костях и мышечные судороги

Избыток витамина D снижает уровень витамина К, из-за чего организму сложнее регулировать и усваивать кальций. А гиперкальциемия усиливает костный метаболизм, снижает плотность костной ткани, вызывая боль.

Кроме того, нарушается усвоение минералов, необходимых мышцам, что вместе с обезвоживанием становится причиной судорог.

Затуманенность сознания и головные боли

Избыток кальция в крови, помимо прочего, может повлиять на общую функцию мозга, вызывая проблемы с концентрацией внимания, сонливость, спутанность сознания, усталость и головные боли. Если недомогание начинается или усиливается вскоре после приема добавок витамина D, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Безопасная доза витамина D

Эксперты сходятся во мнении, что 400 МЕ витамина D в сутки будет достаточно для большинства людей. Если же у вас дефицит этого витамина, подбирать дозировку нужно совместно с врачом.