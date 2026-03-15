Ожидается, что уже в июне этого года примерно для 400 тысяч выданных в Латвии удостоверений личности (ID-карт) больше не будет возможности продлить сертификат квалифицированной электронной подписи, сообщает Латвийское телевидение.

Что случилось? В ID-картах, поставленных Латвии в период с 2019 по 2021 год, используется микрочип, поддержка которого со стороны производителя была прекращена летом 2022 года. Производитель официально заявил, что больше не будет его сертифицировать.

Чтобы сохранить статус устройства для создания квалифицированной электронной подписи (QSCD), такие карты должны пройти повторную сертификацию в июне этого года. Однако из-за используемого микрочипа это, вероятно, окажется невозможным.

«Проблема больше связана с микрочипом, а не с самими сертификатами электронной подписи. Сейчас необходимо работать сразу по нескольким направлениям. Во-первых, производитель пытается пройти повторную сертификацию в своей стране — во Франции. Второе направление — национальное регулирование, которое позволило бы продолжить использование этих ID-карт», — пояснил директор коммерческого департамента Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC) Карлис Силиньш.

Большинство ID-карт, относительно которых возникают сомнения о дальнейшей сертификации электронной подписи, были выданы гражданам Латвии в период с 2019 по 2022 год — это более 355 000 карт, а также 25 760 карт негражданам. Остальные карты продолжали выдавать до 2025 года гражданам Европейского союза, иностранцам и обладателям видов на жительство.

По данным LVRTC, примерно 130 000 владельцев карт активно используют встроенную в них электронную подпись.

Срок действия удостоверений личности

ID-карты для совершеннолетних граждан действительны 10 лет. Ранее учреждения исходили из того, что статус устройства для создания квалифицированной электронной подписи будет действовать до 2028 года, то есть десять лет с момента первоначальной сертификации, как это предусматривали тогдашние нормы.

Теперь причиной проблемы называют изменения в регламенте Европейской цифровой идентичности: с мая 2024 года срок сертификации составляет всего 5 лет.

Несмотря на активное использование электронной подписи в Латвии и длительный срок действия выданных карт, страна не запрашивала переходный период или специальные условия при внедрении регламента и не планирует делать этого сейчас.

Отзыв ID-карт не рассматривается как реальный вариант

Полтора месяца назад, в начале февраля, Управление по делам гражданства и миграции обратилось к другим ведомствам за советом — как подготовиться к возможному развитию ситуации.

Массовый отзыв и замена ID-карт не рассматриваются как реалистичный вариант, поскольку для этого не хватит ресурсов, в том числе заготовок для карт. Если же замену проводить бесплатно, потери ведомства составят около 11 миллионов евро.

Учитывая серьёзность потенциальной проблемы и её влияние на всю цифровую среду, на прошлой неделе состоялось экстренное заседание Комиссии по надзору за цифровой безопасностью, действующей при Министерстве обороны.

Возможные изменения в законодательстве

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) уже подготовило поправки, которые позволят считать ID-карты действительными как удостоверения личности, даже если встроенные в них сертификаты электронной подписи утратят силу.

Кроме того, ведомство надеется решить вопрос использования электронной подписи, юридически закрепив, что такие карты по-прежнему могут использоваться для подписания документов.

По расчётам УДГМ, полный жизненный цикл ID-карт — от заказа до окончания срока действия — составляет около 16 лет. В связи с быстрым развитием цифровой среды уже обсуждается возможность сократить срок действия карт до пяти лет вместо десяти.