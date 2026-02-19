Baltijas balss logotype
Полиция задержала бывшего британского принца Эндрю

В мире
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция задержала бывшего британского принца Эндрю
ФОТО: dreamstime

Бывший британский принц Эндрю был задержан в своем доме на востоке Англии по подозрению в совершении должностного преступления, в четверг сообщает британская вещательная корпорация BBC, пишет ЛЕТА со ссылкой на ABC.

Полиция долины Темзы в заявлении указала, что по подозрению в совершении должностного преступления задержан мужчина старше 60 лет из Норфолка, а также проводятся обыски по адресам в Беркшире и Норфолке.

"В настоящее время этот мужчина остается под стражей полиции", — говорится в заявлении.

"Мы не будем называть имя задержанного мужчины в соответствии с национальными руководящими принципами", — отметили в полиции.

BBC, The Guardian и другие британские СМИ сообщают, что задержан Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — так после лишения княжеского титула называют брата короля Великобритании Карла III.

Полиция долины Темзы в этом месяце сообщила, что проверяет обвинения в том, что бывший принц, согласно недавно опубликованным документам, передал конфиденциальные правительственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну.

Заместитель начальника полиции Оливер Райт сообщил, что после тщательной оценки британская полиция начала расследование в связи с этими обвинениями в должностном преступлении.

Бывший принц отрицал совершение каких-либо нарушений и выразил сожаление по поводу своей дружбы с Эпштейном, однако не ответил на конкретные просьбы о комментариях после того, как правительство США опубликовало новые документы по делу Эпштейна.

Оставить комментарий

(11)
  • MiU
    Made in USSR
    19-го февраля

    Для bory tschist: "ведь такой страны (даже!) ни на одной". Блин, ну не будь таким недалёким. Протри глаза и прочисть уши. А тебе по секрету скажу, что много где до сих пор приходится писать "former USSR". Например в графе место рождения при заполнении анкет на визы. Да в ту же Британию, например. Ох тяжело быть недалёким, а? Учи матчасть, можбыть хоть выглядеть будешь солиднее, чем первоклашка-двоечник. Бггг...

    3
    0
  • MiU
    Made in USSR
    Made in USSR
    19-го февраля

    ...небольшая поправка: в графе "гражданство" (nationality).

    1
    0
  • bt
    bory tschist
    19-го февраля

    for "просто прохожему" – и спрашивается, какoe дело тебе-рocдебилу до стран Балтии?

    0
    6
  • З
    Злой
    bory tschist
    19-го февраля

    Во, фашик нарисовался.

    5
    0
  • ТТ
    Тим Тим
    bory tschist
    19-го февраля

    А какое тебе дело ухилянтская гнида до Латвии и еë жителей, ты лучще думай о том, что как бы скоро тебе салоед вместе с тебе подобными не отправитбся под конвоем в свой бандерлэнд в обьятья ТЦК.

    2
    0
  • З
    Злой
    19-го февраля

    Что это за х.й, никогда о нём не слышал.

    3
    0
  • Е
    Ехидный
    19-го февраля

    вангую - в ходе расследования выяснится , что он также работал на русскую разведку !!!

    11
    4
  • ПП
    Просто Прохожий
    19-го февраля

    Когда у нас будут такие новости тио - Задержаны депутаты сейма вместе с премьер-министром за разбазаривание народных средств.

    30
    0
  • bt
    bory tschist
    Просто Прохожий
    19-го февраля

    … a где ты живёшь? – что бы знать – где это "у вас" ( pоссии или беларуси)?

    0
    10
  • MiU
    Made in USSR
    Просто Прохожий
    19-го февраля

    Для bory tschist: читать умеем? а понимать написанное? Чел жырным по-белому пишет: "депутаты сейма". Причём тут Россия или Беларусь? В этих странах, что? Есть сеймы? Или твои глаза желчь залила, коя прет изо всех твоих дыр? Учи матчасть, олимушка.😄

    12
    0
  • bt
    bory tschist
    Просто Прохожий
    19-го февраля

    for Made in USSR: коль скоро, ты сделанный в совкé – уже заочно покойник-дегенерат, ведь такой страны (даже!) ни на одной игральной нет, не говоря уже о географической

    0
    6
Читать все комментарии

