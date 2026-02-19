Бывший британский принц Эндрю был задержан в своем доме на востоке Англии по подозрению в совершении должностного преступления, в четверг сообщает британская вещательная корпорация BBC, пишет ЛЕТА со ссылкой на ABC.
Полиция долины Темзы в заявлении указала, что по подозрению в совершении должностного преступления задержан мужчина старше 60 лет из Норфолка, а также проводятся обыски по адресам в Беркшире и Норфолке.
"В настоящее время этот мужчина остается под стражей полиции", — говорится в заявлении.
"Мы не будем называть имя задержанного мужчины в соответствии с национальными руководящими принципами", — отметили в полиции.
BBC, The Guardian и другие британские СМИ сообщают, что задержан Эндрю Маунтбеттен-Виндзор — так после лишения княжеского титула называют брата короля Великобритании Карла III.
Полиция долины Темзы в этом месяце сообщила, что проверяет обвинения в том, что бывший принц, согласно недавно опубликованным документам, передал конфиденциальные правительственные документы американскому финансисту Джеффри Эпштейну.
Заместитель начальника полиции Оливер Райт сообщил, что после тщательной оценки британская полиция начала расследование в связи с этими обвинениями в должностном преступлении.
Бывший принц отрицал совершение каких-либо нарушений и выразил сожаление по поводу своей дружбы с Эпштейном, однако не ответил на конкретные просьбы о комментариях после того, как правительство США опубликовало новые документы по делу Эпштейна.
