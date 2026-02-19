Цвет одежды и аксессуаров способен визуально омолодить лицо, добавив образу свежести и легкости. Эксперты выделяют шесть оттенков, которые особенно эффектно действуют на кожу после 45 лет.

Небесно-голубой

Этот оттенок делает лицо светлее и сияющим, подчеркивает нежность кожи. Идеально подходит для блуз, платьев и жакетов, создавая ощущение легкости и молодости.

Молочный

Молочный цвет смягчает черты лица и работает как универсальный нейтральный фон. В сочетании с пастельными аксессуарами он создает элегантный образ, подходящий для работы и встреч с друзьями. Теплые оттенки молочного особенно выгодно смотрятся на коже.

Лавандовый

Лавандовый ассоциируется с романтичностью и нежностью. Он делает лицо сияющим и добавляет утонченности образу. Хорошо комбинируется с нейтральными и пастельными тонами для создания элегантного ансамбля.

Пудрово-розовый

Пудрово-розовый оживляет кожу, добавляет свежести и уменьшает видимость мелких морщин. Эффектно выглядит на однотонном фоне или в сочетании с белым и бежевым.

Персиковый

Персиковый оттенок придает лицу естественное свечение и легкий румянец. Он гармонично сочетается с нейтральными и пастельными тонами, подходя для блуз, платьев и шарфов.

Оливковый

Оливковый подчеркивает естественный тон кожи, добавляет тепла и сияния. Отличный выбор для пальто, кардиганов и аксессуаров, создавая акцент без перегрузки образа.

Как сочетать цвета

Комбинируйте оттенки с базовыми классическими моделями гардероба.

Легкие блузы — с узкими брюками или прямыми юбками.

Жакеты — с брючными костюмами, платья пастельных тонов — с нейтральной обувью.

Яркие цвета лучше использовать в центральных элементах образа, а базовые — для фона.

Женщинам после 45 лет не стоит бояться экспериментировать с цветами, подчеркивающими естественную красоту и омолаживающими лицо. Главное — выбирать оттенки по тону кожи и стилю.

Источник