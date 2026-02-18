В рамках международных железнодорожных грузоперевозок Китай-Европа из города Гуйян /адм. центр пров. Гуйчжоу, Юго-Западный Китай/ был запущен первый в провинции Гуйчжоу с начала 2026 года грузовой поезд. Состав, перевозящий 55 стандартных контейнеров /TEU/ с автомобилями на новых источниках энергии и автозапчастями местного производства, прибудет в Беларусь.

Ожидается, что ж/д состав, груженный более чем 2 тыс. тонн товаров на сумму более 24,9 млн юаней /около 3,6 млн долл. США/, прибудет в Минскую область через 15 дней с пересечением госграницы через КПП Алашанькоу /Синьцзян-Уйгурский автономный район, Северо-Западный Китай/.

В местной дочерней компании китайского автопроизводителя GEELY сообщили, что данный состав позволит сократить время транспортировки товаров, экспортируемых в Центральную Европу, как минимум, на 10 суток и сэкономить почти 10 млн юаней в год.

Через Беларусь проходит значительный объем грузов из Китая в Европу, при этом транзит по Белорусской железной дороге достигал уровня в 1 млн контейнеров (в 20-футовом эквиваленте). Беларусь остается важным логистическим узлом, несмотря на сложности на границе, обеспечивая сроки доставки из Китая в Европу по железной дороге быстрее, чем морским путем (20-35 дней против 45-60).