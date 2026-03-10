Польские железные дороги получили новую авторизацию безопасности, позволяющую эксплуатацию инфраструктуры для скорости до 250 км/ч. Об этом сообщила государственная компания Polskie Linie Kolejowe (PLK).

"PLK соответствует требованиям по надлежащему проектированию и обслуживанию инфраструктуры, адаптированной к скорости 250 км/ч", – говорится в сообщении.

Новая авторизация открывает путь к увеличению скорости поездов, в частности на Центральной магистрали (участок Гродзиск-Мазовецкий – Заверце). Повышение скорости станет возможным после полного внедрения системы ETCS уровня 2, что запланировано до конца 2027 года.

По словам директора Бюро безопасности PLK Владимежа Кельчинского, авторизация безопасности является сигналом для пассажиров о полной безопасности путешествий и результатом стратегических инвестиций в повышение скорости и безопасности железнодорожного движения.

Самые быстрые в мире поезда в регулярной эксплуатации – в Китае (Fuxing Hao CR400AF/BF, 350 км/ч), Франции и Японии (320 км/ч – TGV и Shinkansen соответственно), Германии (поезда ICE, 300-320 км/ч).