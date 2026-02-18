Сайт по набору персонала выглядит броско: фотографии счастливых молодых сотрудников, бодрые слоганы — «безумная скорость», «бесконечное любопытство», «одержимость клиентом». Работникам обещают множество бонусов: конкурентную зарплату, бесплатное питание, абонемент в спортзал, бесплатное медицинское и стоматологическое обслуживание. Но за всем этим кроется подвох.

В каждом объявлении о вакансии есть предупреждение: «Пожалуйста, не откликайтесь, если вас не вдохновляет… очная работа примерно по 70 часов в неделю вместе с одними из самых амбициозных людей в Нью-Йорке».

Этот сайт принадлежит нью-йоркской технологической компании Rilla, которая продает ИИ-системы, позволяющие работодателям отслеживать работу торговых представителей, когда те находятся вне офиса и взаимодействуют с клиентами.

Компания наглядно демонстрирует пример рабочей культуры, известной как «996». Иногда ее называют культурой суеты (hustle culture) или грайндкором. Она подразумевает интенсивный график работы: с девяти утра до девяти вечера, шесть дней в неделю (отсюда и 996), то есть в сумме 72 часа.

Уилл Гао, директор по росту компании Rilla, уверяет, что 120 сотрудников компании не считают такой режим изнурительным.

«Мы ищем людей, которые похожи на спортсменов-олимпийцев — с такими качествами, как, знаете, одержимость и безграничные амбиции. Это люди, которые хотят делать невероятные вещи и при этом получать от этого огромное удовольствие», — говорит он.

«Если я такой: "Ух ты, классная идея, надо над ней поработать» — я просто работаю над ней до двух-трех часов ночи, а на следующий следующий день прихожу, скажем, к полудню», — объясняет он.

Такой подход в последние годы популярен в ИТ-секторе — и не без причины. Развитие искусственного интеллекта идет головокружительными темпами, и компании по всему миру сейчас работают на пределе возможностей, пытаясь найти способы его применения и монетизации.

В ИИ-проекты (многие из которых — стартапы), вкладываются огромные деньги. Но каждого амбициозного основателя компании постоянно преследует страх, что кто-то другой успеет первым. Скорость здесь решает все — и работники вынуждены работать и усерднее, и дольше, чтобы как можно скорее достичь результата.