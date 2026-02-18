Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Сектор хайтека в США заставляет персонал трудиться 6 дней в неделю по 12 часов 0 314

Бизнес
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ни тебе поговорить, ни выпить.

Ни тебе поговорить, ни выпить.

Переработки тут считаются нормой жизни.

Сайт по набору персонала выглядит броско: фотографии счастливых молодых сотрудников, бодрые слоганы — «безумная скорость», «бесконечное любопытство», «одержимость клиентом». Работникам обещают множество бонусов: конкурентную зарплату, бесплатное питание, абонемент в спортзал, бесплатное медицинское и стоматологическое обслуживание. Но за всем этим кроется подвох.

В каждом объявлении о вакансии есть предупреждение: «Пожалуйста, не откликайтесь, если вас не вдохновляет… очная работа примерно по 70 часов в неделю вместе с одними из самых амбициозных людей в Нью-Йорке».

Этот сайт принадлежит нью-йоркской технологической компании Rilla, которая продает ИИ-системы, позволяющие работодателям отслеживать работу торговых представителей, когда те находятся вне офиса и взаимодействуют с клиентами.

Компания наглядно демонстрирует пример рабочей культуры, известной как «996». Иногда ее называют культурой суеты (hustle culture) или грайндкором. Она подразумевает интенсивный график работы: с девяти утра до девяти вечера, шесть дней в неделю (отсюда и 996), то есть в сумме 72 часа.

Уилл Гао, директор по росту компании Rilla, уверяет, что 120 сотрудников компании не считают такой режим изнурительным.

«Мы ищем людей, которые похожи на спортсменов-олимпийцев — с такими качествами, как, знаете, одержимость и безграничные амбиции. Это люди, которые хотят делать невероятные вещи и при этом получать от этого огромное удовольствие», — говорит он.

«Если я такой: "Ух ты, классная идея, надо над ней поработать» — я просто работаю над ней до двух-трех часов ночи, а на следующий следующий день прихожу, скажем, к полудню», — объясняет он.

Такой подход в последние годы популярен в ИТ-секторе — и не без причины. Развитие искусственного интеллекта идет головокружительными темпами, и компании по всему миру сейчас работают на пределе возможностей, пытаясь найти способы его применения и монетизации.

В ИИ-проекты (многие из которых — стартапы), вкладываются огромные деньги. Но каждого амбициозного основателя компании постоянно преследует страх, что кто-то другой успеет первым. Скорость здесь решает все — и работники вынуждены работать и усерднее, и дольше, чтобы как можно скорее достичь результата.

Читайте нас также:
#США #работа #технологии #Нью-Йорк #рынок труда
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
2
1
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!
Изображение к статье: Новый проект Мартина Скорсезе собрал звездный состав: ДиКаприо, Лоуренс, Харрис и Миккельсен
Культура &
Изображение к статье: В Беларуси построили подземные туннели для переправки беженцев в ЕС - СМИ
В мире
Изображение к статье: Фото: Chad Slattery / wikipedia
В мире
1
Изображение к статье: Объяснена связь походки человека и психического состояния
Lifenews
Изображение к статье: Маргинализация русского меньшинства — угроза безопасности Латвии: Институт Куинси (США)
Политика
2
Изображение к статье: В мире набирает популярность необычный вид туризма, связанный с супермаркетами
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео