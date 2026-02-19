Латвия, Литва и Германия подписали декларацию о намерениях о проведении предпроектного исследования совместного трансграничного европейского проекта по передаче электроэнергии "Baltic-German PowerLink" в Балтийском море, сообщили агентству ЛЕТА представители оператора системы передачи электроэнергии АО "Augstsprieguma tīkls" (AST), пишет ЛЕТА.

"Baltic-German PowerLink" соединит Германию, Латвию и Литву, а также ветропарки на побережье Балтийского моря, тем самым укрепляя безопасность энергоснабжения и энергетическую независимость, отмечает AST.

В среду, 18 февраля, в Париже в ходе министерской встречи Международного энергетического агентства федеральный министр экономики и энергетики Германии Катерина Райхе, министр климата и энергетики Латвии Каспар Мелнис и министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас подписали декларацию о намерениях по проведению предпроектного исследования создания межсоединения.

Операторы систем передачи электроэнергии — германская "50Hertz", латвийская AST и литовская "Litgrid" — до осени разработают технико-экономическую концепцию реализации проекта, что позволит претендовать на финансирование Европейского союза (ЕС) для проектов общего интереса.

Мелнис отметил, что это гибридное морское межсоединение укрепило бы энергетическую безопасность и устойчивость отрасли, а также улучшило бы инвестиционную среду, дополнительно способствуя развитию возобновляемой энергетики и в долгосрочной перспективе содействуя росту экономики.

"Этим соглашением мы начинаем процесс исследования, который может стать основой для продвижения проекта к получению статуса проекта общего интереса, тем самым открывая возможности для привлечения финансирования ЕС", — заявил Мелнис, добавив, что страны Балтии уже доказали способность реализовывать стратегически важные энергетические проекты, успешно привлекая софинансирование ЕС.

Член правления AST Арнис Даугулис отметил, что доля возобновляемых ресурсов в общем энергетическом балансе с каждым годом растет, и прогнозы AST показывают, что уже через несколько лет Балтия из импортера электроэнергии станет экспортером. Поэтому важно своевременно планировать маршруты экспорта этой энергии, учитывая также потенциал морских ветропарков. Предполагается, что гибридное соединение обеспечит потоки электроэнергии в обоих направлениях, что станет выгодой как для производителей, так и для потребителей в Латвии и Балтии и укрепит безопасность энергоснабжения.

Для формирования общего понимания технической и экономической жизнеспособности проекта, а также распределения затрат и выгод, проект подан для включения в Европейский десятилетний план развития сетей (Ten-Year Network Development Plan — TYNDP). В его рамках возможно проведение углубленного анализа влияния на рынки электроэнергии ЕС, безопасность поставок и необходимость финансирования ЕС. Решение о дальнейших шагах по проекту ожидается в конце 2026 года.

Согласно предыдущим исследованиям и первоначальному планированию, проведенному "50Hertz", AST и "Litgrid", "Baltic-German PowerLink" станет подводным кабельным соединением протяженностью около 600 километров между Германией и точкой подключения на суше в Латвии (юго-западная часть) или Литве (северо-западная часть). На суше планируется строительство энергетического узла, через который примерно два гигаватта (ГВт) мощности морских ветропарков можно будет направлять как в Германию по "Baltic-German PowerLink", так и в систему передачи стран Балтии, управляемую AST и "Litgrid".

AST является независимым оператором системы передачи электроэнергии Латвии. Компания принадлежит государству. Облигации компании котируются в списке долговых ценных бумаг "Nasdaq Riga".

AST является крупнейшим акционером единого оператора системы передачи и хранения природного газа "Conexus Baltic Grid" — компании принадлежит 68,46% акций "Conexus".