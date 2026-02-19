Холодная погода и увеличение затрат на электроэнергию в ближайшие месяцы повлияют на инфляцию. Это плохая новость. Хорошая – это влияние, скорее всего, будет кратковременным.

В Латвии потребительские цены в январе этого года по сравнению с декабрём остались без изменений, а в годовом выражении — в январе 2026 года по сравнению с январём 2025-го — выросли на 2,9%. Для сравнения: месяцем ранее годовая инфляция составляла 3,5%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

Что по этому поводу думают местные экономисты?

Подарок накануне выборов

Дайнис Гашпуйтис, экономист:

– Наибольшее влияние на изменение цен оказало снижение цен в транспортной группе, а также на одежду и обувь. При этом выросли расходы на жильё.

Холодные погодные условия повлияли на цены на энергию, которые, при затяжной холодной зиме в мире, могут немного повысить инфляцию. Это влияние, скорее всего, будет временным, а нисходящие тенденции цен на продовольственное сырьё и производителей обещают и более медленный рост цен на продукты питания.

В середине года должен проявиться эффект «предвыборного подарка» — выборочно и временно сниженного налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты питания. Рост цен на товары продолжат сдерживать укрепление евро и демпинг цен на китайские товары. В секторе услуг рост сохранится несколько более быстрым, на что больше влияют внутренние процессы, особенно рост зарплат и активизация спроса.

Более медленная инфляция должна улучшить настроения потребителей и их готовность тратить, что пойдёт на пользу потреблению. С учётом заданного в начале года темпа годовая инфляция в этом году может оказаться ниже прогнозируемых 2,4%.

Неожиданное замедление инфляции наблюдалось и в еврозоне. В январе инфляция в еврозоне замедлилась с 2% в декабре до 1,7%. Это в основном обусловлено снижением цен на энергию и меньшим ростом цен в других группах. Замедлился и рост цен на продукты питания. Дополнительное влияние оказало укрепление евро, снизившее импортные цены.

Энергетический вклад в инфляцию

Петерис Страутиньш, экономист:

– Отсутствие роста общей стоимости жизни в январе — приятный результат с точки зрения потребителей, поскольку обычно в январе средние цены растут примерно на 0,3%.

Снижение годовой инфляции с 3,5% до 2,9% можно объяснить базовым эффектом — необычно быстрым ростом цен в первые четыре месяца 2025 года. С апреля 2025 года стоимость жизни в Латвии почти не менялась.

В январе уровень цен снижают распродажи одежды и обуви, хотя в этом году их влияние было меньше обычного. Среди факторов, «заморозивших» цены на уровне декабря, – снижение цен на топливо на 7,6%.

Изменения последних девяти месяцев можно охарактеризовать как практически незначительные, и в такие периоды большее влияние на фактический уровень цен сделок могут оказывать скидки.

Добавим, что в середине января один из ведущих ритейлеров товаров повседневного спроса объявил о постоянном снижении цен на несколько тысяч товаров, и возможное влияние этого события в январских данных ещё не видно. Наблюдения показывают, что этот ритейлер перестал распространять акции на товары, подешевевшие на постоянной основе. Тем самым снижается влияние скидок на расходы покупателей.

Для жителей Латвии есть и плохие новости. Сильная волна холодов резко повысила биржевые цены на электроэнергию, что для большинства клиентов будет влиять на уровень цен постепенно, но долго. Высокое энергопотребление также увеличило расходы предприятий различных отраслей, а в рыночной экономике в конечном итоге за всё платят покупатели.

Большие счета появились и у самих потребителей, однако они отражают объём потребления, а не изменение цен. Средние тарифы на тепло в январе были на 4,1% выше, чем год назад, а цены на электроэнергию — на 8,6% выше.

Магазины следят за зарплатами покупателей

Карлис Пургайлис, экономист

– Инфляция в Латвии по-прежнему выше, чем в среднем по еврозоне. Рост цен в Латвии удерживают растущие цены на энергоресурсы, услуги и продукты питания, а также затраты на рабочую силу. Хотя именно снижение цен на энергоресурсы помогло удержать инфляцию в Европе на уровне 1,7%, в Латвии эти расходы продолжают расти.

Рост цен на электроэнергию и отопление ослабляет глобальный дефляционный эффект в энергетике. Цены на топливо в Латвии всё ещё ниже, чем год назад, что снижает давление издержек на предприятия и транспортную отрасль и положительно влияет на цены потребительских товаров и продуктов.

В сегменте продуктов питания и безалкогольных напитков по-прежнему виден сезонный эффект, связанный с окончанием рождественских акций и выравниванием цен. Инфляция в секторе услуг остаётся заметно выше роста цен на товары. В январе среднее изменение цен на услуги за последние 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами выросло на 5,7%, тогда как на товары — лишь на 3%.

Одним из главных факторов являются темпы роста зарплат, которые в Латвии значительно выше, чем в среднем по Европе (темпы, а на сами зарплаты). Рост средней зарплаты сохранится и в этом году, а значит сектор услуг и дальше будет сильным драйвером инфляции.

В балтийском контексте Латвия мало чем отличается от соседей. В Литве январская инфляция достигла 2,8%, а в Эстонии – 2,9%. Там на динамику цен по-прежнему влияет прошлогоднее повышение НДС, которое сразу подняло инфляцию примерно на два процентных пункта.

В этом году инфляция в Латвии продолжит снижаться, опустившись до 2,3% в годовом выражении, что всё же будет выше среднего по еврозоне. Цены в разных товарных категориях сейчас растут умеренно, а по отдельным группам даже снижаются. В то же время в секторе услуг рост зарплат будет сохранять давление на цены. Средняя заработная плата в 2026 году, вероятно, вырастет на 6,5%, что означает дальнейший рост покупательной способности населения. Доходы растут быстрее цен, и покупательная способность уже сейчас значительно выше, чем год назад.