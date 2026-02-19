Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как расходы в два миллиарда евро укрепят оборону Латвии? 4 788

Политика
Дата публикации: 19.02.2026
LETA
Изображение к статье: Как расходы в два миллиарда евро укрепят оборону Латвии?

В бюджете этого года на оборону выделена рекордная сумма - 2,1 млрд евро, пишет Ir.

В какие сферы планируется инвестировать эти средства и как они укрепят безопасность страны? По словам военного аналитика Мартиньша Вердиньша, это хорошее начало, но пока это только цифры. Он отмечает, что обороноспособность реально будет усилена только тогда, когда завершатся все закупки, латвийская армия получит заказанные системы вооружений и они будут введены в действие.

В этом году 1,14 млрд евро, или 53% средств оборонного бюджета, будут направлены на укрепление боевых способностей вооруженных сил, чтобы в случае войны выдержать первое нападение и остановить противника.

Рост финансирования впечатляет - еще в 2023 году на развитие боеспособности выделялась лишь треть оборонного бюджета, или 366 млн евро. По словам Вердиньша, поворотным моментом стал саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году, где спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину лидеры альянса объявили о новых региональных планах обороны, в том числе в странах Балтии. Акцент в этих планах ставится на более тесное взаимодействие союзных сил на местах с четкими предписаниями, какие силы, как, что и где делают, чтобы в случае нападения обеспечить максимально быстрое реагирование.

В сфере наращивания боеспособности наибольшее финансирование в этом году выделено на приобретение 84 боевых машин пехоты ASCOD - 303 млн евро. Эти машины поступят на вооружение двух батальонов механизированной пехотной бригады сухопутных сил. Договор на сумму 760 млн евро с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" был заключен в прошлом году, а первые поставки обещаны во второй половине этого года.

Читайте нас также:
#НАТО #Латвия #безопасность #бюджет #оборона #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
9

Оставить комментарий

(4)
  • SP
    Sergeis Pob
    20-го февраля

    В какие сферы планируется инвестировать эти средства и как они укрепят безопасность страны? По словам военного аналитика Мартиньша Вердиньша, это хорошее начало, но пока это только цифры. Он отмечает, что обороноспособность реально будет усилена только тогда, когда завершатся все закупки, латвийская армия получит заказанные системы вооружений и они будут введены.

    0
    0
  • YY
    Yu Yu
    19-го февраля

    я бы еще потратил 300 миллионов на "Мангалы" к этим БМП, Ибо без них, все эти игрушки- потраченные деньги в воздух. Почему триста? В Майями нынче лучшее жить, чем в Детройте или Чикаго)) и многие говорят по русски.. то что надо для иммиграции )

    17
    1
  • Д
    Дед
    19-го февраля

    Вот они там пилят, даже завидки берут.

    26
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го февраля

    Теперь в случае войны латвийская армия успеет добежать до леса и забросать себя листьями (если весь лес к тому времени не вырубят). Раньше не успевала...

    31
    1
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Провозглашен закон о сохранении и защите Старого города Кулдиги
Изображение к статье: Латвия внесет 10 миллионов евро в инициативу НАТО PURL
Изображение к статье: Увеличена помощь для покрытия счетов за жилье. О каких суммах идет речь?
Изображение к статье: Хотите поработать на выборах? Начинается прием заявок на работу на избирательных участках

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
3
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Начальник полиции сообщил, сколько получают полицейские в Латвии
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма: «Сколько раз нам нужно добиваться новых антирекордов рождаемости, чтобы наконец начать решать демографическую ситуацию в Латвии? »
Политика
2
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео