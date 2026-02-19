В какие сферы планируется инвестировать эти средства и как они укрепят безопасность страны? По словам военного аналитика Мартиньша Вердиньша, это хорошее начало, но пока это только цифры. Он отмечает, что обороноспособность реально будет усилена только тогда, когда завершатся все закупки, латвийская армия получит заказанные системы вооружений и они будут введены в действие.

В этом году 1,14 млрд евро, или 53% средств оборонного бюджета, будут направлены на укрепление боевых способностей вооруженных сил, чтобы в случае войны выдержать первое нападение и остановить противника.

Рост финансирования впечатляет - еще в 2023 году на развитие боеспособности выделялась лишь треть оборонного бюджета, или 366 млн евро. По словам Вердиньша, поворотным моментом стал саммит НАТО в Вильнюсе в 2023 году, где спустя год после полномасштабного вторжения России в Украину лидеры альянса объявили о новых региональных планах обороны, в том числе в странах Балтии. Акцент в этих планах ставится на более тесное взаимодействие союзных сил на местах с четкими предписаниями, какие силы, как, что и где делают, чтобы в случае нападения обеспечить максимально быстрое реагирование.

В сфере наращивания боеспособности наибольшее финансирование в этом году выделено на приобретение 84 боевых машин пехоты ASCOD - 303 млн евро. Эти машины поступят на вооружение двух батальонов механизированной пехотной бригады сухопутных сил. Договор на сумму 760 млн евро с испанской компанией "GDELS-Santa Bárbara Sistemas" был заключен в прошлом году, а первые поставки обещаны во второй половине этого года.