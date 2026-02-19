Латвия получила международное подтверждение способности государства эффективно бороться с финансовыми преступлениями и обеспечивать безопасность финансовой системы, сообщили агентству ЛЕТА в Службе финансовой разведки (СФР), комментируя опубликованный комитетом экспертов Совета Европы по оценке мер по предотвращению легализации преступных доходов и финансирования терроризма «Moneyval» отчет о результатах шестого раунда взаимной оценки Латвии, пишет ЛЕТА.

Отчет «Moneyval» опубликован в четверг.

Как отметили в СФР, в отчете подчеркнуто, что Латвия достигла высоких или существенных уровней эффективности почти по всем критериям. В документе признан значительный прогресс Латвии и ее долгосрочная приверженность борьбе с финансовыми преступлениями.

"Мы устранили высокие риски в финансовой сфере, и Латвия является безопасной и надежной страной для инвестиций. Об этом свидетельствует и выбор Латвии быть среди первых государств, оцененных по новым стандартам FATF. Мы удовлетворены тем, что целенаправленная работа правительства принесла результаты", - прокомментировала премьер-министр Эвика Силиня.

Министр финансов Арвил Ашераденс отметил, что после потрясений в финансовом секторе в 2018 году Латвия приняла осознанное политическое решение провести глубокие структурные реформы, формируя прозрачную, безопасную и соответствующую международным стандартам систему надзора за финансовым сектором.

"Сегодня мы создали рамки регулирования и надзора, основанные на эффективности, межведомственном сотрудничестве и подходе, основанном на оценке рисков. Это важная составляющая государственной безопасности и экономической конкурентоспособности — сильная и надежная финансовая система укрепляет доверие инвесторов, снижает репутационные риски и укрепляет Латвию как безопасного и привлекательного партнера в международном финансовом обороте", - сказал Ашераденс.

По оценке СФР, результаты оценки подтверждают, что служба является одной из ведущих служб финансовой разведки в мире и лидером в международном сотрудничестве, внося существенный и качественный вклад в финансовую безопасность Латвии и мира.

"Эта оценка является четким сигналом того, что Латвия признана надежным и способным партнером в международной борьбе с финансовыми преступлениями и обходом санкций", - отметил руководитель СФР Том Платацис.

Он также признал, что главным вызовом в дальнейшем является сохранение соразмерности. "Учреждения, задействованные в эффективной системе, должны уметь оценивать, когда необходимо вмешательство или регулирующие действия, а когда в этом нет необходимости. Целенаправленно применяя подход, основанный на оценке рисков, и одновременно обеспечивая, чтобы сектора с низким уровнем риска не подвергались чрезмерной нагрузке, Латвия укрепляет свою репутацию и одновременно соответствие ведущим международным стандартам", - пояснил Платацис.

По информации СФР, особенно высоко оценена работа службы по повышению качества отчетов, внедрению технологических решений и укреплению сотрудничества с субъектами закона и правоохранительными органами.

Эксперты указывают, что СФР является эффективным, современным и технологически развитым учреждением, обеспечивающим финансовую разведывательную информацию высокого качества. Реализованный под руководством СФР процесс оценки рисков легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия способствует формированию единого и адаптивного понимания рисков Латвии.

FATF, или Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, является международной организацией, которая устанавливает и контролирует стандарты по предотвращению легализации преступных доходов, финансирования терроризма и распространения оружия.

«Moneyval» является экспертным комитетом Совета Европы, который проводит оценку государств-членов в соответствии со стандартами FATF.

Руководитель СФР Том Платацис публично уже в начале 2025 года признал, что прогнозы в отношении оценки «Moneyval» являются позитивными.

Латвия также подала заявку как первое государство, которое будет оцениваться в шестом раунде. Результаты оценки будут влиять на Латвию в течение следующих десяти лет, указали в СФР.

Около пяти лет назад «Moneyval» применил к Латвии режим усиленного надзора и допустил возможность включения страны в список государств, в которых выявлены стратегические недостатки в предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, так называемый «серый список».

Чтобы не попасть в «серый список», в Латвии были проведены масштабные реформы, или «капитальный ремонт» финансовой системы, что, в частности, привело к значительно более строгим требованиям к клиентам кредитных учреждений и негативно повлияло на доступность финансирования.