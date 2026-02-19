Поцелуй с любимым человеком – это не только романтический жест, но и обмен огромным количеством слюны и миллионов микроорганизмов, обитающих во рту. Хотя сама мысль об "обмене микробами" звучит не слишком привлекательно, микробиолог Ремко Корт из Амстердамского университета VU в Нидерландах увидел в этом не повод для брезгливости, а научный интерес – своего рода "вирус поцелуя".

Ученый предполагает, что передача слюны и содержащихся в ней веществ может играть гораздо более значимую роль в формировании влюбленности, чем принято считать. В своей новой работе он формулирует целый ряд вопросов, на которые пока нет однозначных ответов. Например, что происходит, когда человек во время поцелуя проглатывает микробы партнера? Способны ли они повлиять на микрофлору кишечника, гормональный фон или даже работу мозга? Может ли такой обмен каким-то образом усиливать чувство привязанности и любви?

Корт полагает, что это вполне вероятно. В своей гипотетической статье он рассматривает слюну как возможный "биологический посредник" близости – фактор, который не только отражает интимную связь, но и может ее укреплять. По его мнению, здесь может действовать положительная обратная связь: любовь и эмоциональная близость способствуют улучшению здоровья, а хорошее здоровье, в свою очередь, поддерживает и усиливает чувства. После кишечника именно ротовая полость считается второй по разнообразию бактериальной экосистемой в организме человека. Все больше исследований показывают, что состав оральной микрофлоры влияет не только на состояние десен и зубов, но и на уровень воспаления в организме в целом, а также может отражаться на работе удаленных органов – например, мозга и сердца.

Кроме того, данные последних лет, в том числе предыдущие эксперименты Корта, подтверждают: во время поцелуя партнеры обмениваются миллионами микроорганизмов. Если такие контакты происходят регулярно, микробные сообщества их ротовой полости постепенно становятся все более схожими. Однако слюна – это не только бактерии. В ней содержатся гормоны, включая кортизол и адреналин, которые потенциально могут воздействовать на другого человека. Более того, во рту присутствуют бактерии, способные "реагировать" на нейромедиаторы – такие как окситоцин, дофамин и эндорфины, уровень которых резко повышается во время интимного поцелуя.

По мнению Корта, такие физиологические изменения могут косвенно создавать во рту среду, благоприятную для определенных микробов. Ранее эволюционные биологи выдвигали гипотезу, что страстные поцелуи могли закрепиться в ходе эволюции именно благодаря обмену иммунологически значимой информацией через оральные микроорганизмы. Такой обмен может способствовать формированию частичной иммунной адаптации партнеров друг к другу и к новым патогенам, с которыми они ранее не сталкивались.