Дениз Ричардс родилась в американском городе Даунерс-Гроув в семье владелицы кофейни Джони Ли и телефонного инженера Ирва Ричардса. Детство Ричардс прошло в пригородах Чикаго, а в 15 лет она вместе с семьей переехала в город Оушенсайд в Калифорнии. После окончания школы Ричардс занялась модельной карьерой и перебралась в Лос-Анджелес, где вскоре начала получать роли в телесериалах и кино.

Широкую известность Ричардс получила в конце 1990-х. Она сыграла пилота Кармен Ибанес в фантастическом боевике Пола Верховена «Звездный десант» (1997), затем снялась в триллере «Дикость» (1998). Окончательно закрепила за собой статус звезды роль девушки Джеймса Бонда в фильме «И целого мира мало» (1999).

В 2001 году на съемках сериала «Спин Сити» актриса познакомилась с Чарли Шином. В 2002-м они поженились, через два года у пары родилась дочь Сэми. На момент подачи на развод Ричардс была беременна второй дочерью, Лолой. После ее рождения супруги ненадолго попытались восстановить отношения, однако вскоре окончательно расстались.

В 2025 году ролики с отрывками из фильмов с участием Дениз Ричардс, в частности «Звездным десантом», стали вирусными в соцсети TikTok, вызвав новую волну интереса к ее творчеству.

«Меня это очень трогает. Я чувствую себя очень польщенной, что новые поколения открывают для себя фильмы, в которых я снималась. Из-за этого я начала участвовать в фестивале ComicCon, и мне очень нравится туда ходить. Видя, как молодые люди открывают для себя это, я чувствую себя очень счастливой и благодарной», — сказала актриса в интервью Paper Mag.