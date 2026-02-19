Baltijas balss logotype
«Звездный десант» и брак с Чарли Шином: актрисе Дениз Ричардс — 55 0 523

Lifenews
Дата публикации: 19.02.2026
Изображение к статье: Знаменитая артистка еще вполне свежа и хороша.

Знаменитая артистка еще вполне свежа и хороша.

На момент подачи на развод она была беременна второй дочерью, Лолой.

Дениз Ричардс родилась в американском городе Даунерс-Гроув в семье владелицы кофейни Джони Ли и телефонного инженера Ирва Ричардса. Детство Ричардс прошло в пригородах Чикаго, а в 15 лет она вместе с семьей переехала в город Оушенсайд в Калифорнии. После окончания школы Ричардс занялась модельной карьерой и перебралась в Лос-Анджелес, где вскоре начала получать роли в телесериалах и кино.

Широкую известность Ричардс получила в конце 1990-х. Она сыграла пилота Кармен Ибанес в фантастическом боевике Пола Верховена «Звездный десант» (1997), затем снялась в триллере «Дикость» (1998). Окончательно закрепила за собой статус звезды роль девушки Джеймса Бонда в фильме «И целого мира мало» (1999).

upload-GettyImages-530642130-pic4_zoom-1500x1500-90189.jpg

В 2001 году на съемках сериала «Спин Сити» актриса познакомилась с Чарли Шином. В 2002-м они поженились, через два года у пары родилась дочь Сэми. На момент подачи на развод Ричардс была беременна второй дочерью, Лолой. После ее рождения супруги ненадолго попытались восстановить отношения, однако вскоре окончательно расстались.

В 2025 году ролики с отрывками из фильмов с участием Дениз Ричардс, в частности «Звездным десантом», стали вирусными в соцсети TikTok, вызвав новую волну интереса к ее творчеству.

«Меня это очень трогает. Я чувствую себя очень польщенной, что новые поколения открывают для себя фильмы, в которых я снималась. Из-за этого я начала участвовать в фестивале ComicCon, и мне очень нравится туда ходить. Видя, как молодые люди открывают для себя это, я чувствую себя очень счастливой и благодарной», — сказала актриса в интервью Paper Mag.

#звезды #интервью #шоу-бизнес #развод #соцсети #знаменитости
