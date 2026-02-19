Baltijas balss logotype
А как же санкции? Латвия возглавила список стран ЕС, чья молодежь поступает в вузы России 24 4505

Lifenews
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: А как же санкции? Латвия возглавила список стран ЕС, чья молодежь поступает в вузы России

В 2025 году в российских вузах выросло количество студентов из Латвии, Румынии и Эстонии, сообщили в российском Минобрнауки.

Согласно статистике ведомства, в 2025 году число студентов из Латвии выросло до 615 человек в сравнении с 605 в 2024 году, из Эстонии — до 380 в сравнении с 363 в 2024 году. Кроме того, в 2025 году в стране увеличилось число студентов из Норвегии, Румынии, Швейцарии и с Кипра.

В мае 2025 года сообщилось, что с начала года почти 900 граждан стран Евросоюза приехали в Россию для обучения, при этом половина из них — жители стран Балтии.

В первом квартале 2025 года российскую границу пересекли 883 человека из ЕС, причем чаще всего на учебу приезжали из Латвии (278 человек), Эстонии (133) и Литвы (56). Также на учебу в Россию приехали граждане других стран ЕС: Болгарии (89), Италии (60), Германии (59), а также Словакии (40), Франции (32) и Греции (28).

А россияне едут учиться в Латвию

В свою очередь латвийское Министерство образования и науки пересчитало иностранцев вузах ЛР.

В прошлом году в вузах Латвии училось 12 343 представителя иностранных государств, или 16% от общего числа. При этом почти три четверти — 73,5% из них — принадлежат к т.н. «третьим государствам», не входящим в ЕС.

По государствам происхождение абсолютным лидером ныне выступает Индия (28%), за ней идут Узбекистан (11%), Швеция (8%), Украина (5%), Шри-Ланка (5%), Германия (5%), Финляндия (5%), Турция (4%), Азербайджан (4%) и Россия (3%).

Да, если верить статистике, РФ, несмотря ни на что, входит в десятку самых заинтересованных в латвийском образовании стран! Хотя и с понижающей динамикой.

#образование #Латвия #молодежь #студенты #вузы #Евросоюз #Россия #статистика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(24)
  • С
    Сарказм
    19-го февраля

    Гыгы, отличный выбор. Учитывая, что страна окукливается, вводит свой чебурнет и примтивизируется (для некоторых местных идиетов это называется "развитие"), а на каждого иносранца смотрят либо как на шпиена, либо как на потенциального заложника для обмена - это отрицательный отбор, отсев дебилов. Добровольно в такое вляпаться... это несомненно премия Дарвина всем. А для парней еще и перспективка неожиданно для себя оказаться в окопах бамбаса или любых других.

    5
    12
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Сарказм
    20-го февраля

    А Вы ещё оказывается ещё намного тупее чем те тексты что пишите. Получение Высшего образования в России, как и в любой другой стране, не является тождественностью присвоения гражданства. Да, возможность появляется, но обязанность нет. А насчёт премии Дарвина -- Вы реально почетный лауреат! "...гы,гы,гы..."

    9
    6
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    19-го февраля

    Перспективная молодёжь отсюда "голосует ногами", выбирая вместо лингвистического концентрационного бантустана-резервации путь в открытый мир широких возможностей. И это их правильный выбор, несомненно!

    28
    2
  • VA
    Vairis Arlauskas
    19-го февраля

    Затчем получит диплом России,если он не имеет ценнасти в Латвии.Латвия не признает образование России.Чему может наутчит Россия-чего не может даст Латвия?

    3
    50
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Vairis Arlauskas
    19-го февраля

    К Вашему глубокому сожалению могу констатировать тот факт, что международные дипломы России, которые не признает Латвия, признают США, Германия, Эстония, Швеция и даже UK. Так что "не признание" -- это скорее проблема самой же Латвии. А вот для тех латвийцев, которые получат Высшее образование в России, реально открывается весь Мир. Кстати, назовите пожалуйста те страны, в которых дипломы о Высшем образовании Латвии не нужно подтверждать. Спасибо.

    43
    4
  • Крепкий Орешник
    Крепкий Орешник
    Vairis Arlauskas
    19-го февраля

    Ну, к примеру, проектировать арктические ледоколы. Может это Латвия? Космические корабли и орбитальные станции, ГЭС, АЭС — твоими же словами: чему может научить Россия, чего не может дать Латвия?

    23
    2
  • С
    Сарказм
    Vairis Arlauskas
    19-го февраля

    У вас устаревшие сведения (насчет признания). Уже с этого года РФ отказывается от Болонской системы., что автоматически лишает возможности напрямую сопоставлять рашндипломы со степенями, полученными в цивилизованных странах. Это не значит автоматического непризнания, но часто сильно затрудняет процесс. Видимо специально для этого это и было сделано, страна как я уже сказал выше, закрывается, явно стоит на пороге больших катклизмов, в таких условиях облегчать своим крепостным побег из концлагеря - не в интересах надсмотрщиков.

    3
    11
  • VA
    Vairis Arlauskas
    Vairis Arlauskas
    19-го февраля

    Сарказм-Да.Россия вышла из Болонской системы,поэтаму ее диломы,затчем?А вот россияне которые учатца в Латвии,набирутца ума.Ну,надеюс.И увидят,что Латвия не такая,как про нее врут.

    2
    9
  • bt
    bory tschist
    19-го февраля

    Каллас представила проект требований к РФ. В нем содержится запрет на размещение российских войск в Беларуси, Украине, Молдове и Грузии

    2
    32
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    bory tschist
    19-го февраля

    А Вы с ней, случайно, не близкие родственники? Уж очень эта аналогия напрашивается.

    19
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    19-го февраля

    Тсич, у вас на апру с Каллас в мозгах весна наступила (как известно, у гизофреников к весте всегла течение болезни обостряется). Вся разница тебя и Каллас лишь в том, что тебя считают идиотом только здесь на портале, а Каллас признают дебилкой в трёх чеетвертях Евросоюза. Так что тебе есть куда стремиться. :)

    16
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го февраля

    Вот сразу видно, как человек тупеет, зациклившись на русофобии! :) Тсичик, ты бы почаще перечитывал плакат в туалете "Не льсти себе, подойди ближе" - это про тебя. Кто ты и что ты, чтобы тут кому-то что-то указывать. Иди мой свои дорогие кастрюльки, отщепенец. Здесь ты нужен, как Баба Яга на фестивале стриптиза - этакое редкое насекомое, за которым порой интересно наблюдать. Ткнёшь палочкой - червячок так смешно изворачивается. :)

    33
    3
  • К
    Калоша
    19-го февраля

    В.латвии.больше.нет.образования!

    66
    4
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Калоша
    19-го февраля

    Образование есть, вот только оно не конкурентоспособное. За что боролись,на то и напоролись.

    16
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    19-го февраля

    "В сало - русское едят!" И.С.Крылов.

    20
    3
  • bt
    bory tschist
    Мимо проходил
    19-го февраля

    _ правильно говорят: мимо проходящему дебилу … в руки – игрушка

    2
    29
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    19-го февраля

    Тебя опять от госязыка под майонезом вспучило, болезный? Сиди себе в своём Литл Факхоуле и не чирикай - ты свою страну просрал, сбежав из неё. А любить на расстоянии еще хуже, чем заниматься онанизмом. Впрочем, ты ни тем, ни другим, похоже, не брезгуешь...

    34
    3
  • bt
    bory tschist
    Мимо проходил
    19-го февраля

    ... видать, ты – одно и другое уже испробовал, имеешь солидный опыт, и теперь, от нестерпимой "вчерашней" боли, – решил на этом плюгавньком портале подработать комментирующим геморройным "цензором"

    1
    31
  • З
    Злой
    19-го февраля

    Так засуньте свои санкции себе в одно место!

    42
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Злой
    19-го февраля

    Не, не. Санкции должны сохраняться пока Россия развивается. А то опять...

    6
    2
  • JL
    Janina LV
    19-го февраля

    Ежегодно официально по госпрограммам поступает до 150 жителей Латвии в вузы России. Это статистика только о тех, чьи образовательные учреждения в ведомстве Минобрнауки. Достаточно других учреждений в России и Белорусии где учатся и получают профессии жители Латвии. Оно и понятно, смысл тут тянуть лямку на латышском языке, когда за забором можно получить образование на русском языке.

    89
    2
  • З
    Злой
    Janina LV
    19-го февраля

    Вот это точно!

    36
    2
  • АП
    Алексей Попович
    Janina LV
    19-го февраля

    Соглашусь, но ведь едут ещё и из Германии, Италии, Франции и др, эти кто такие?

    33
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Janina LV
    19-го февраля

    Причем качественное образование и с гарантированным трудоустройством.

    19
    1
Читать все комментарии

