В 2025 году в российских вузах выросло количество студентов из Латвии, Румынии и Эстонии, сообщили в российском Минобрнауки.

Согласно статистике ведомства, в 2025 году число студентов из Латвии выросло до 615 человек в сравнении с 605 в 2024 году, из Эстонии — до 380 в сравнении с 363 в 2024 году. Кроме того, в 2025 году в стране увеличилось число студентов из Норвегии, Румынии, Швейцарии и с Кипра.

В мае 2025 года сообщилось, что с начала года почти 900 граждан стран Евросоюза приехали в Россию для обучения, при этом половина из них — жители стран Балтии.

В первом квартале 2025 года российскую границу пересекли 883 человека из ЕС, причем чаще всего на учебу приезжали из Латвии (278 человек), Эстонии (133) и Литвы (56). Также на учебу в Россию приехали граждане других стран ЕС: Болгарии (89), Италии (60), Германии (59), а также Словакии (40), Франции (32) и Греции (28).

А россияне едут учиться в Латвию

В свою очередь латвийское Министерство образования и науки пересчитало иностранцев вузах ЛР.

В прошлом году в вузах Латвии училось 12 343 представителя иностранных государств, или 16% от общего числа. При этом почти три четверти — 73,5% из них — принадлежат к т.н. «третьим государствам», не входящим в ЕС.

По государствам происхождение абсолютным лидером ныне выступает Индия (28%), за ней идут Узбекистан (11%), Швеция (8%), Украина (5%), Шри-Ланка (5%), Германия (5%), Финляндия (5%), Турция (4%), Азербайджан (4%) и Россия (3%).

Да, если верить статистике, РФ, несмотря ни на что, входит в десятку самых заинтересованных в латвийском образовании стран! Хотя и с понижающей динамикой.