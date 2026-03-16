Россия продолжает наносить удары по Украине, оказывает поддержку атакам Ирана на страны Ближнего Востока и залива и дестабилизирует Африку, заявила в понедельник в Брюсселе на заседании Совета Европейского союза (ЕС) по иностранным делам министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве иностранных дел (МИД), Браже напомнила, что нападение России на Днестровскую гидроэлектростанцию в Украине привело к утечке нефти в Днестр, создав прямую угрозу водоснабжению и здоровью населения Молдовы.

"Россия является нашей общей проблемой, и ее действия продолжают вызывать глобальный кризис безопасности. Все союзники и единомышленники должны усиливать давление на Россию - вводить новые санкции, в том числе срочно утвердить 20-й пакет санкций ЕС, а также активнее противодействовать российскому теневому флоту", - заявила министр.

Кроме того, необходимо продолжать международную изоляцию России, не допускать ее доступа к западным технологиям, разрывать торговые связи и предотвращать обход санкций, добавила Браже.

С министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой главы внешнеполитических ведомств стран ЕС обсудили ситуацию на фронте, приоритетные потребности Украины и развитие событий на Ближнем Востоке, сообщили в МИД.

Браже призвала все страны ЕС продолжать всестороннюю поддержку Украины, внося взносы в механизм НАТО PURL (Prioritized Ukraine Requirements List), предназначенный для обеспечения критически необходимого военного оборудования. На данный момент Латвия внесла в этот механизм 17,2 млн евро.

Кроме того, Браже встретилась с министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром и обсудила дальнейшее развитие стратегического партнерства между ЕС и Индией, приоритеты внешней политики и безопасности обеих сторон, а также ситуацию на Ближнем Востоке.

С еврокомиссаром по бюджету и человеческим ресурсам Петром Серафином Браже обсудила приоритеты Латвии в следующем многолетнем бюджете ЕС, в том числе укрепление восточной границы, что является вопросом безопасности всего Евросоюза.

Министры иностранных дел ЕС обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и роль Евросоюза в регионе, сотрудничество с южными соседями ЕС после вступления в силу Средиземноморского пакта в ноябре прошлого года, а также стратегию безопасности ЕС.

Как сообщалось, на заседании Совета ЕС по иностранным делам рассматриваются вопросы, связанные с внешней деятельностью, в том числе общая внешняя политика и политика безопасности, европейская политика безопасности и обороны, внешняя торговля и сотрудничество в целях развития. Главная задача совета - обеспечить единство, последовательность и эффективность внешней деятельности ЕС.