Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед призвал экономить топливо на фоне войны на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсети X.

Представитель властей заявил, что из-за кризиса в Персидском заливе многие страны испытывают трудности с получением достаточного количества нефти.

«Пока проблему не удалось решить, мы должны экономно и рационально расходовать топливо. В связи с этим я хочу призвать все стороны — продавцов, заправочные станции, потребителей — быть бережливыми», — заявил он.