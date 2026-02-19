Baltijas balss logotype
Чтобы открыть счет латвийский банк потребовал от предпринимателя невыполнимого

Бизнес
Дата публикации: 19.02.2026
tv24
Изображение к статье: Чтобы открыть счет латвийский банк потребовал от предпринимателя невыполнимого

Чтобы открыть банковский счёт для компании, банк требует различные пояснения и копии документов так, словно предприниматель уже несколько лет ведёт бизнес. Об этом в передаче TV24 «STOPkadri» рассказывает Армандс Пуче. «Можно было бы посмеяться, но смеха нет!» — так описывает ситуацию ведущий программы.

Пуче рассказывает о зрителе TV24, который попытался открыть счёт в банке. Он зарегистрировал SIA (общество с ограниченной ответственностью) и хочет начать предпринимательскую деятельность. Однако банк попросил будущего предпринимателя предоставить чёткое и подробное описание планируемой хозяйственной деятельности, включая модель оказания услуг — информацию о помещениях, инфраструктуре, оборудовании, ценовой политике и принципах расчётов, логистике и технической организации работы. Также банк потребовал указать предполагаемое число сотрудников, описать планируемые входящие и исходящие финансовые потоки и предоставить копии договоров с основными партнёрами.

Пуче иронизирует: «Банковский счёт ещё не открыт, а у нас уже сотрудники! Как им платить зарплату? Через несуществующий счёт?» Особое внимание он обращает на требование представить копии договоров с основными партнёрами. «Какие договоры можно заключить с партнёрами, если у вас нет банковского счёта? И кто будет подписывать с вами договор о сотрудничестве, если у предпринимателя ещё нет счёта в банке?» — говорит Пуче.

#банки #предпринимательство #бюрократия
(1)
  • N
    NB!
    20-го февраля

    Банк, понятно, не назван, но в любом случае нужно просто пойти в другой - они не все такие замороженные. Кстати о договорах, они могут попросить договор намерений и счёт не нужен.

Видео