Юлия Проскурякова и ее супруг живут в законном браке уже 15 лет.

Супруга Игоря Николаева Юлия Проскурякова в своем блоге рассказала подписчикам о страшной ситуации, в которой она живет уже несколько лет. По словам 43-летней жены музыканта, она стала жертвой сталкера. Неизвестный человек преследует ее и терроризирует ее знакомых. Его навязчивое внимание очень пугает Юлю, и она не знает, как избавиться от ненормального поклонника.

«С 2021-го года меня преследует психически нездоровый человек… Он звонит и пишет всем моим знакомым и друзьям, представляется то инвалидом, то поклонником, то сценаристом, то кем-нибудь еще… Был Богданом Узовым, потом Олегом Воронковым, потом Анной Кузьминой, а сейчас он сценарист по имени Вячеслав. Это один и тот же человек!», - сообщила Проскурякова в соцсетях.

Напуганная супруга композитора обратилась к знакомым с просьбой не давать ее контакты.

«Его цель — добыть мои контакты и преследовать меня!!! Я прошу всех, кому он пишет, быть внимательными и не поддаваться на его уговоры и аргументы! Этот человек болен! Будьте бдительны!» - попросила Юлия.

В доказательство она выложила скрины переписки со сталкером. Навязчивый поклонник действительно представлялся ей разными именами и настойчиво искал возможности встретится с артисткой.

Подписчики в комментариях поддержали Юлию. Некоторые признались, что их знакомые тоже оказывались в подобных ситуациях. Установить личность человека, преследующего кого-либо в соцсетях, чрезвычайно трудно, так что даже полиция мало что может сделать в этой ситуации.

«Сочувствую, но мне кажется сложно будет с этим что-то сделать. Только если закрыть все страницы от посторонних», - сетуют комментаторы.

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова живут в законном браке уже 15 лет. Они поженились в 2010 году, на свадьбе композитора и его музы гулял весь цвет российского шоу-бизнеса. До того, как сделать Юле предложение руки и сердца, Игорь долго проверял их чувства на прочность. Ухаживания маэстро длились целых пять лет.

Будущие супруги познакомились, когда Юле было всего 24 года, а Игорю – 45. Проскурякова была поклонницей Николаева, она пришла на его концерт в своем родном Екатеринбурге и поймала звезду за кулисами. Юля вручила маэстро диск со своими песнями. Игорь начал помогать начинающей певице сделать карьеру в Москве.

После свадьбы супруги стали выступать вместе. Сейчас Юля делает карьеру не только на сцене, но и в кино. Проскурякова закончила ГИТИС и успешно снимается в сериалах.