Учёные из Университета Гриффита пришли к выводу, что ночная температура в спальне около 24 градусов может уменьшать стрессовую нагрузку на организм пожилых людей во время сна. Об этом пишет BMC Medicine.

В течение трёх месяцев специалисты наблюдали за участниками исследования. Они отслеживали частоту сердечных сокращений с помощью фитнес-трекеров и одновременно фиксировали температуру воздуха в спальнях. Полученные данные показали, что при поддержании комфортного теплового режима организм испытывает меньшую нагрузку во сне.

По словам руководителя проекта доктора Фергуса О’Коннора, избыточное тепло заставляет сердце работать активнее, чтобы охлаждать тело за счёт усиленного притока крови к коже. Когда температура остаётся умеренной, сердечно-сосудистая система функционирует спокойнее, что способствует лучшему восстановлению.

Авторы подчёркивают, что результаты особенно актуальны на фоне учащения жарких ночей из-за изменений климата. Поддержание оптимальной температуры в спальне может стать простым способом снизить риски, связанные с нарушением сна и повышенной нагрузкой на сердце у пожилых людей.