Россия возвращается на Венецианскую биеннале современного искусства. В 2022-м году, когда началась война, павильон РФ стоял закрытым. В 2024-м Россия сдала его в аренду Боливии. Теперь спецпредставитель Путина по культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой объявил, что Россия никогда не покидала биеннале и "всегда присутствовала в венецианском культурном пространстве".

Российская выставка на 61-й Биеннале современного искусства будет называться "Дерево укоренено в небе". В соцсетях шутят, что это дерево — "Орешник".

Планируется серия звуковых перформансов, над которыми работают несколько десятков авторов. Первый покажут во время превью 6–8 мая, когда биеннале будет открыта только для аккредитованных журналистов.

Проект координирует Российская академия музыки имени Гнесиных. Комиссаром павильона с 2021 года является Анастасия Карнеева, соучредительница компании Smart Art и дочь замдиректора Ростеха Николая Волобуева.

Блогеры возмущены тем, что Россия в разгар войны будет представлена на крупнейшей международной выставке современного искусства. Украинский арт-критик Константин Дорошенко напоминает, что еще в 2022 году директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал российские выставки за рубежом "мощным культурным наступлением", сравнив их со "специальной операцией". "Руководству Венецианской биеннале следовало бы это учесть, — говорит Дорошенко.

В число российских участников вошли композитор электронной и электроакустической музыки Олег Гудачев, музыкальный исполнитель и диджей из Мали DJ Diaki, аккордеонист и перформер Роман Малявкин, музыкальный исполнитель и продюсер из Аргентины Jaijiu, композитор камерных, симфонических, хоровых и электроакустических произведений Алексей Ретинский, вокальный ансамбль Intrada под руководством выпускницы Московской консерватории Екатерины Антоненко.

Также участниками станут композитор и импровизатор Алексей Сысоев, художник, сет-дизайнер и цветочный энтузиаст Тимофей Дударенко, современный ансамбль молодых фольклорных исполнителей «Толока», пианист Петр Мусоев, музыкальный проект Phurpa, музыкант-мультиинструменталист и фолк-исполнитель Алексей Ховалыг, звуковая художница Татьяна Халбаева, музыкальный проект Atosigado мексиканского продюсера и художника Оскара Ландграфа Ортеги, композитор Лукас Сухарев и музыкальный продюсер и диджей JLZ.