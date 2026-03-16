Сеть «Sky» не выдержала ценовой войны: объявлено о неплатёжеспособности

Бизнес
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Сеть «Sky» не выдержала ценовой войны: объявлено о неплатёжеспособности
ФОТО: LETA

Компания ООО «Skai Baltija», управляющая торговой сетью и супермаркетами «Sky», не сумев конкурировать с сетями супермаркетов с иностранным капиталом, подала в суд заявление о неплатёжеспособности, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Заявление о неплатёжеспособности «Skai Baltija» подала в пятницу, 13 марта.

Магазины «Sky» на улице Дунтес и улице Хипократа в Риге продолжают обслуживать посетителей до дальнейшего уведомления, тогда как магазины на Сигулдском шоссе и на улице Карля Улманя гатве в Риге для посетителей больше не доступны.

Руководство компании отмечает, что «Skai Baltija» больше не способна конкурировать в «ценовой войне» с крупными сетями магазинов с иностранным капиталом. В последние годы геополитическая ситуация значительно увеличила операционные расходы. Чтобы обеспечить прозрачное и понятное урегулирование обязательств, руководство компании приняло решение подать заявление о начале процедуры неплатёжеспособности.

В компании отмечают, что ранее она неоднократно успешно преодолевала кризисы, в том числе экономический кризис 2009 года, и в последние годы старалась максимально адаптироваться к меняющимся рыночным условиям, несколько раз меняя административное руководство, разрабатывая различные планы развития, а также оптимизируя деятельность и расходы.

Руководство «Skai Baltija» отмечает, что в последние годы рыночная ситуация существенно изменилась. Сократился не только общий рынок, но и всё большее влияние в латвийской розничной торговле приобретают крупные международные сети магазинов, которые благодаря значительным объёмам закупок имеют более низкие издержки. Это, в свою очередь, усилило ценовую конкуренцию. Одновременно изменилась и модель поведения потребителей. Клиенты всё чаще выбирают более дешёвые продукты, а качество нередко отходит на второй план. В таких условиях «Sky» становилось всё труднее конкурировать с крупными сетями супермаркетов с иностранным капиталом, которые могут предлагать более низкие цены.

Дополнительное давление на деятельность компании оказала и геополитическая ситуация. После начала войны в Украине резко выросли как цены, так и операционные расходы, что ещё больше увеличило стоимость продукции. Учитывая эти обстоятельства, руководство «Skai Baltija» было вынуждено принять решение подать заявление о неплатёжеспособности, пояснили в компании.

В ходе процесса неплатёжеспособности «Skai Baltija» будет сотрудничать с администратором неплатёжеспособности и ответственными учреждениями, чтобы обеспечить корректное и соответствующее закону урегулирование обязательств перед партнёрами по сотрудничеству и сотрудниками компании.

Как уже сообщалось, в конце января этого года «Sky» закрыла магазин на улице Краста в Риге.

По состоянию на 12 марта этого года у «Skai Baltija» был зарегистрирован налоговый долг перед администрируемыми Службой государственных доходов налогами в размере 1,178 миллиона евро.

В 2024 году «Skai Baltija» работала с оборотом 23,741 миллиона евро, что на 17,3% меньше, чем годом ранее, при этом компания понесла убытки в размере 2,625 миллиона евро. Компания зарегистрирована в 2016 году, её уставный капитал составляет 300 000 евро. Единственным владельцем «Skai Baltija» является Айвар Рубенис.

#банкротство #конкуренция #экономический кризис #убытки #розничная торговля
