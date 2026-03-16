Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Лёд продолжает забирать жизни: на выходных трое утонули, троих удалось спасти 0 438

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лёд продолжает забирать жизни: на выходных трое утонули, троих удалось спасти
ФОТО: LETA

За выходные из водоёмов были извлечены трое погибших, при этом двое из них провалились под лёд, а трое провалившихся под лёд людей были спасены, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В ночь на субботу был получен вызов на бульвар Зигфрида Анны Мейеровица в Риге, где под лёд канала провалился человек. Пожарные спасли человека и доставили его на берег, где передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В субботу был получен вызов в Мадонский край, где на озере под лёд провалились три человека. Спасатели спасли двух человек, находившихся на льду, доставили их на берег и передали медикам. Из воды был извлечён ещё один человек, у которого медики констатировали смерть.

Вчера в Огрском крае из реки Даугавы был извлечён погибший человек и передан сотрудникам Государственной полиции.

Также в воскресенье был получен вызов в Адажский край, где человек провалился под лёд. Спасатели с помощью спасательной доски доставили человека на берег, где медики констатировали его смерть.

Пожарные-спасатели напоминают, что лёд на водоёмах сейчас очень опасен. При повышении температуры воздуха толщина льда уменьшается, он становится рыхлым, колебания уровня воды его ломают, и таким образом он становится ещё более опасным. В настоящее время выход на лёд крайне опасен.

Читайте нас также:
#безопасность #спасатели #лед
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
0
1
0
0

Оставить комментарий

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео