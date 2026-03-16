За выходные из водоёмов были извлечены трое погибших, при этом двое из них провалились под лёд, а трое провалившихся под лёд людей были спасены, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).

В ночь на субботу был получен вызов на бульвар Зигфрида Анны Мейеровица в Риге, где под лёд канала провалился человек. Пожарные спасли человека и доставили его на берег, где передали медикам Службы неотложной медицинской помощи.

В субботу был получен вызов в Мадонский край, где на озере под лёд провалились три человека. Спасатели спасли двух человек, находившихся на льду, доставили их на берег и передали медикам. Из воды был извлечён ещё один человек, у которого медики констатировали смерть.

Вчера в Огрском крае из реки Даугавы был извлечён погибший человек и передан сотрудникам Государственной полиции.

Также в воскресенье был получен вызов в Адажский край, где человек провалился под лёд. Спасатели с помощью спасательной доски доставили человека на берег, где медики констатировали его смерть.

Пожарные-спасатели напоминают, что лёд на водоёмах сейчас очень опасен. При повышении температуры воздуха толщина льда уменьшается, он становится рыхлым, колебания уровня воды его ломают, и таким образом он становится ещё более опасным. В настоящее время выход на лёд крайне опасен.