Эрика Картмилл, профессор зоологии в Университете Индианы, делится ожиданиями относительно поведения домашних животных во время солнечного затмения 8 апреля 2024 года.

В начале апреля Северная Америка станет свидетелем полного солнечного затмения. Хотя это явление не будет видно везде, полезно знать, как могут отреагировать наши питомцы в это время!

Картмилл предполагает, что владельцы домашних животных могут заметить два основных типа поведения (хотя предсказать, как именно поведет себя ваш питомец, сложно, поскольку «это редкое событие»).

Наиболее вероятной реакцией, по мнению Картмилл, станет «вечернее поведение». Во время полного затмения животные могут начать вести себя так, как будто наступает вечер, ощущая приближение конца дня. «Если у вас есть собака или кошка, они могут лечь спать, стать более тихими или начать зевать и потягиваться», — поясняет Картмилл, добавляя, что некоторые собаки могут начать выть при внезапной темноте.

Солнечное затмение — это «что-то вроде добавления небольшого кусочка ночи в середину дня. Поэтому животные могут вести себя так, как будто сейчас ночь».

Картмилл также отмечает, что другая реакция, которая «больше беспокоит владельцев домашних животных», заключается в том, что питомцы могут проявлять тревожное поведение в ответ на солнечное затмение. Подобно грозам, визитам к ветеринару и фейерверкам, которые являются распространенными триггерами беспокойства у домашних животных, полные солнечные затмения могут восприниматься как «странные и необычные» события.

Владельцам домашних животных следует обращать внимание на признаки тревоги, такие как учащенное дыхание, почесывание, уход в укромные места и хождение взад-вперед. Кошки и собаки также могут искать утешение у своих владельцев или любимых предметов во время полного солнечного затмения.

Как подготовить питомца к затмению

Поскольку владельцы домашних животных не могут объяснить своим кошкам или собакам, что происходит во время солнечного затмения, Картмилл рекомендует заранее подготовить наиболее комфортные предметы для вашего питомца к моменту затмения.

Кроме того, Картмилл советует самим владельцам быть готовыми, так как многие домашние животные обращаются к людям за «подсказками», когда сталкиваются с новыми ситуациями.