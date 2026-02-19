После официального развода с Кэшем Уорреном, который длился более двадцати лет, Джессика Альба была замечена на пляже в Майами вместе с новым партнером — 33-летним актером Дэнни Рамиресом, известным по сериалу Top Gun: Maverick и проектам Marvel.

Пара не скрывалась от фотографов: актриса была в купальнике, бейсболке и солнцезащитных очках, рядом с ней находился Рамирес, который, по данным инсайдеров, занят съемками во Флориде. Судя по фото, Джессика выглядела расслабленной и счастливой, что стало её первым публичным появлением с новым возлюбленным после долгих судебных разбирательств с бывшим мужем.

О возможном романе Альбы и Рамиреса заговорили летом 2025 года, когда их впервые заметили вместе в аэропорту Мехико. Источники утверждают, что актриса прилетела поддержать партнера на съемках, и с тех пор они проводят все больше времени вместе.

Развод с Кэшем Уорреном официально завершился 14 февраля 2026 года. Пара воспитывает троих детей: дочерей Онор и Хэвен и сына Хэйеса. Джессика и Кэш познакомились на съемках фильма Фантастическая четвёрка, обручились в 2008 году и оставались вместе более двух десятилетий.

