Сына Надежды Кадышевой обвинили, что тот в 41 год висит на шее мамочки

Lifenews
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Родная кровь, тут ничего не попишешь.

Родная кровь, тут ничего не попишешь.

Публика продолжает терять интерес к народному ансамблю, и это может быть связано именно с Григорием.

Наследник народной артистки России Надежды Кадышевой, Григорий Костюк, уже не раз оказывался в центре громких скандалов, затронувших не только его личную жизнь, но и карьеру знаменитой матери.

Не так давно о творчестве звезды «Золотого кольца» высказалась популярная нынче Татьяна Куртукова. «У них сейчас прям чес», - весьма жестко отметила исполнительница хита «Матушка-земля», пояснив, что в юности заслушивалась бархатным голосом Надежды Никитичны.

А сегодня деликатную ситуацию прокомментировала другая известная артистка - советская и российская поп-певица Светлана Разина. Экс-солистка «Миража» не постеснялась в открытую обратиться к наследнику Надежды Кадышевой, из-за которого той приходится то и дело выслушивать о себе не самые лестные вещи. Так, публика продолжает терять интерес к народному ансамблю, и это действительно может быть связано именно с Григорием.

«Многие дети звезд зарабатывали большим трудом. Им даже сложнее, чем их родителям. Потому что вот этот шлейф родительской популярности – он обычно мешает. Сложно самому что-то начинать. Но тоже не стоит так приклеиваться, держаться за материну юбку. В таком возрасте это очень гротескно смотрится. Нужно адекватно себя оценивать, не выставлять себя на посмешище», - высказалась Разина.

есмотря на вторую волну популярности Надежды Кадышевой – благодаря вирусным хитам в TikTok и соцсетях – присутствие Григория Костюка на сцене вызвало резкую негативную реакцию публики. Поклонники жаловались, что он занимает сцену почти целиком, оставляя матери лишь шесть–восемь песен за вечер… Весьма резонасными оказались и слова бывшего директора певицы Бориса Горшкова, что Григорий «рассматривает родителей как капитал». Обладание контрольным пакетом (он контролирует 70 % ООО «Театр “Золотое кольцо”») позволяет мужчине принимать ключевые решения, видимо, без согласия матери.

#музыка #знаменитости #карьера #семейные отношения
