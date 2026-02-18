Baltijas balss logotype
Звезд из Пуэрто-Рико в Конгрессе США проверяли на порнографию 0 201

Lifenews
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эти красотки показались старперам слишком горячими.

Эти красотки показались старперам слишком горячими.

"Было отвратительно и больше никогда не должно появляться на телевидении".

Американские консервативные законодатели требовали федерального расследования шоу Бэд Банни в перерыве Супербоула — и зря. Комиссия по связи установила: выступление пуэрториканской звезды не нарушило никаких правил.

Реакция на историческое выступление Bad Bunny на Super Bowl никак не утихнет: определённые политические круги в США, похоже, до сих пор не могут смириться с тем, что шоу в перерыве прошло целиком на испанском языке. Или с тем, каким ужасным было альтернативное шоу MAGA.

После того как Дональд Трамп в очередной раз пожаловался на шоу, ряд конгрессменов-республиканцев потребовали расследования, обвинив пуэрториканскую суперзвезду в возможном нарушении норм приличия при телетрансляции — несмотря на то что он вырезал или смягчил самые откровенные строки из своих песен.

Консервативный конгрессмен Энди Оулз потребовал федерального расследования «откровенного и непристойного» шоу Bad Bunny в перерыве Super Bowl. В открытом письме в Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле Оулз настаивал на «формальном расследовании в Конгрессе» в отношении Национальной футбольной лиги и NBCUniversal за показ выступления рэпера, поскольку его возмутило исполнение трека Bad Bunny «Safaera», который он раскритиковал за «графическое содержание текста, включая упоминания аннилингуса, полового акта и других откровенных тем».

В другом письме, на этот раз председателю Федеральной комиссии по связи (FCC) Брендану Карру, конгрессмен-республиканец из Флориды Рэнди Файн написал: «То, что американцы увидели во время шоу в перерыве Super Bowl с участием Bad Bunny, было отвратительно и больше никогда не должно появляться на телевидении… В Америке наши законы — не рекомендации, и независимо от того, на каком иностранном языке вы говорите, вы обязаны им следовать».

#шоу #рэпер #конгресс США #порнография
