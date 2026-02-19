Baltijas balss logotype
Ваш личный антибиотик: революционное открытие фармацевтов США 0 546

Техно
Дата публикации: 19.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Экспресс-тест покажет все.

Экспресс-тест покажет все.

В процессе задействован искусственный интеллект.

Ученые из Университета Макгилла создали диагностическую систему, которая способна определить вид бактерий и подобрать эффективные против них антибиотики всего за 36 минут. Это серьезный прорыв в борьбе с антибиотикорезистентностью, поскольку традиционные лабораторные методы занимают от двух до трех суток, из-за чего врачи вынуждены назначать лечение без точных данных.

По словам исследователей, разработка появилась в особенно важный момент – на фоне нарастающего кризиса устойчивости бактерий к антибиотикам, когда все больше инфекций становится трудно поддающимися лечению.

Созданная командами система под названием QolorPhAST – это компактное автоматизированное устройство, в основе которого лежит изменение цвета нанодатчиков в ответ на метаболическую активность живых бактерий.

Благодаря быстрой цветовой реакции и анализу изображений с применением алгоритмов ИИ, система способна одновременно определять тип бактерий и их чувствительность к антибиотикам без необходимости длительного культивирования. В слепом клиническом испытании с участием 54 образцов мочи QolorPhAST продемонстрировала высокую точность по сравнению с традиционными лабораторными тестами, при этом значительно сократив время получения результатов.

Устройство отличается компактностью, невысокой стоимостью и простотой в использовании, что открывает возможности для его широкого применения – например, при диагностике инфекций мочевыводящих путей и инфекций, передающихся половым путем. Разработчики уже работают над коммерциализацией технологии и рассчитывают вывести ее на рынок.

#искусственный интеллект #диагностика #антибиотики #лекарства
