Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

120 новых автобусов могут появиться в Риге - на это возьмут кредит 1 632

Наша Латвия
Дата публикации: 13.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: 120 новых автобусов могут появиться в Риге - на это возьмут кредит
ФОТО: LETA

"Rīgas satiksme" до конца года планирует заключить договор о поставке 120 автобусов.

Муниципальное ООО "Rīgas satiksme" (RS) планирует до конца года заключить договор о поставке 120 новых автобусов, сообщили агентству ЛЕТА в RS.

В настоящее время завершено изучение рынка для закупки автобусов длиной 18 метров и начато обсуждение с поставщиками. В целом планируется приобрести 120 автобусов, в том числе 60 электроавтобусов и 60 дизельных автобусов.

Интерес к закупке проявили десять производителей автобусов.

Планируется, что стоимость 120 автобусов составит примерно 60-65 млн евро. Для их приобретения предприятие планирует взять кредит в банке, а также рассмотрит возможность привлечения финансирования из фондов Европейского союза для закупки электроавтобусов.

Закупку автобусов RS планирует объявить в апреле.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года предприятие объявило об изучении рынка с целью закупки 100 новых троллейбусов и 24 трамваев.

Оборот RS в 2024 году без учета дотаций из государственного и муниципального бюджетов составил 52,423 млн евро, а прибыль - 1,75 млн евро.

×
Читайте нас также:
#транспорт #закупки #Ригас Сатиксме #финансирование #автобусы #общественный транспорт
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
1
1
2
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео