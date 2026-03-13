"Rīgas satiksme" до конца года планирует заключить договор о поставке 120 автобусов.

Муниципальное ООО "Rīgas satiksme" (RS) планирует до конца года заключить договор о поставке 120 новых автобусов, сообщили агентству ЛЕТА в RS.

В настоящее время завершено изучение рынка для закупки автобусов длиной 18 метров и начато обсуждение с поставщиками. В целом планируется приобрести 120 автобусов, в том числе 60 электроавтобусов и 60 дизельных автобусов.

Интерес к закупке проявили десять производителей автобусов.

Планируется, что стоимость 120 автобусов составит примерно 60-65 млн евро. Для их приобретения предприятие планирует взять кредит в банке, а также рассмотрит возможность привлечения финансирования из фондов Европейского союза для закупки электроавтобусов.

Закупку автобусов RS планирует объявить в апреле.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года предприятие объявило об изучении рынка с целью закупки 100 новых троллейбусов и 24 трамваев.

Оборот RS в 2024 году без учета дотаций из государственного и муниципального бюджетов составил 52,423 млн евро, а прибыль - 1,75 млн евро.