К 2029 году России может уже не быть - российский генерал Ивашов о развале страны 5 3737

Lifenews
Дата публикации: 18.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Леонид Ивашов (архивное фото)

Леонид Ивашов (архивное фото)

К 2029 году России в формате нынешнего государства под руководством Владимира Путина может уже не быть. Таким прогнозом поделился в соцсетях российский генерал Леонид Ивашов.

"Можно предполагать, и я так предполагаю, что к 2029 году Россия как государство может перестать существовать. Как это будет? Либо соберутся три алкаша как при распаде СССР, либо в другом формате. Я многое повидал, но такое... Ранее я никогда не мог поверить, чтобы у России не было сил выдавить одну-две бригады... Прогноз, что к 2029 году мы в России закончим существование в формате государства исходит не только от меня и этот прогноз становится реальностью. Такой порядок в нашей стране. Бардак!", - заявил генерал Ивашов.

@ekzuperi_ #россия #генераливашов

В другом интервью Ивашов рассказал о деградации власти в РФ. "Продолжаем идти самым тупым путем, потому что интеллект исключили и пришли к власти (в России) люди с бандитским типом мышления. Вот, поэтому говорить о нашем будущем. Притом, что творится с образованием сегодня и так далее. Мы теряем интеллект, а дальше уже примитивное что-то будет проявляться в политике внутреннее и вовне", - отметил он.

Леонид Григорьевич Ивашов (род. 31 августа 1943, СССР) — советский и российский военный и общественный деятель, генерал-полковник в отставке. Доктор исторических наук (1998), профессор МГИМО и МГЛУ. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России (1996—2001).

Ранее возможным планом распада России поделился исследователь и ученый Сергей Лопатников.

@serik.erkibaev #россия🇷🇺 #коренныенароды #генераливашов #этноцид ♬ оригинальный звук - Serik Erkibaev

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России

#прогноз #соцсети #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    18-го февраля

    Давно не было. Авантюрист объявился на АШ. 17 февраля, 10.02 Анонс его публикаций.

    13
    2
  • ЙВ
    Йожык Втумане
    18-го февраля

    завхозом в армии был. Великий полководец и стратег. Постоянно хрень несет.

    26
    3
  • VA
    Vairis Arlauskas
    18-го февраля

    Скажют,что у него маразм и деменция и атправят в психиатрию.

    3
    9
  • С
    Сарказм
    18-го февраля

    Ну вообще ентот генерал хоть и отмороженный на всю голову имперец, но вообще не дурак и трезво оценивает присходящее. Накануне вторжения он фактически единственный из путинских урфинджюсов в погонах предостерегал от этого в том смысле, что "Киев за 3 дня" может очень скверно закончиться для агрессора. И оказался прав.

    11
    26
  • АП
    Алексей Попович
    18-го февраля

    Первоисточник "lifenews"? Это странно, что там такое печатают.

    22
    1
Читать все комментарии

