К 2029 году России в формате нынешнего государства под руководством Владимира Путина может уже не быть. Таким прогнозом поделился в соцсетях российский генерал Леонид Ивашов.

"Можно предполагать, и я так предполагаю, что к 2029 году Россия как государство может перестать существовать. Как это будет? Либо соберутся три алкаша как при распаде СССР, либо в другом формате. Я многое повидал, но такое... Ранее я никогда не мог поверить, чтобы у России не было сил выдавить одну-две бригады... Прогноз, что к 2029 году мы в России закончим существование в формате государства исходит не только от меня и этот прогноз становится реальностью. Такой порядок в нашей стране. Бардак!", - заявил генерал Ивашов.

В другом интервью Ивашов рассказал о деградации власти в РФ. "Продолжаем идти самым тупым путем, потому что интеллект исключили и пришли к власти (в России) люди с бандитским типом мышления. Вот, поэтому говорить о нашем будущем. Притом, что творится с образованием сегодня и так далее. Мы теряем интеллект, а дальше уже примитивное что-то будет проявляться в политике внутреннее и вовне", - отметил он.

Леонид Григорьевич Ивашов (род. 31 августа 1943, СССР) — советский и российский военный и общественный деятель, генерал-полковник в отставке. Доктор исторических наук (1998), профессор МГИМО и МГЛУ. Начальник Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны России (1996—2001).

Ранее возможным планом распада России поделился исследователь и ученый Сергей Лопатников.

