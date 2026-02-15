Ученый и аналитик Сергей Лопатников родился в Эстонии, является заведующим американской лабораторией методов математического моделирования в университете Делавэра (США), в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). С начала 2000-х живет в США. Вот что он пишет у себя в Telegram, цитата:

"А вы не понимаете, что даже лучший результат — освобождение четырех областей — это стратегическое поражение России. Россия получает за N лет войны с непонятным количеством жертв положительного — только сухопутную дорогу в Крым — и головную боль в виде депрессивного региона с выработанной угольной промышленностью.

Цена этого — получение критически враждебной "крепостной стены" от Ледовитого океана до Одессы, то есть, Россия по существу полностью теряет в такой ситуации Балтийское и Черные моря. Причем, сохранение Одессы за Украиной полностью обесценивает военное значение Крыма и Севастополя. Контроль надо морем утерян. Ровно то же с Калининградом. Он не жилец, пока нет сухопутного коридора и свободного прохода через Финский залив.

Следующим очевидным шагом на сегодня будет предупреждение Южного маршрута для России через Каспий и Иран. Каспий и так Россией не контролируется. А практически гарантированный приход к власти в Иране светской и потому про-западной власти южный маршрут закрывает полностью.

Затем, Россию будут запирать на Дальнем Востоке — Японией.

Камчатка — "остров" хуже Сахалина и бессмысленна в силу транспортной оторванности и невозможности ее практически преодолеть. А других свободных выходов в Тихий океан нет. Выходы из Ледовитого океана, на что надежды юноши питают, перекрыты - в Тихий Океан - проливом Лаперуза и Аляской. В Атлантический - почти перекрыт Норвегией, Исландией и Британией. А если США приберут Гренландию (про Канаду не говорю, то и вообще). Гренландия - непотопляемый авианосец покруче Японии.

И наконец, о чем писал - Последний шаг - Казахстан и внутрироссийский Ислам, который зубы еще покажет. И это разрыв России посредине. Дальше все сыплется автоматом: Поволжье, Урал, Западная Сибирь, Дальний восток.

Это все настолько очевидно, что не знаю с чем тут спорить!

Теперь, почему Европа говорит о неизбежном нападении России? - Это не просто, а очень просто: Россию ставят в положение цугцванга - либо она соглашается с разделом по образу Турецкой империи, либо она должна ПРОРЫВАТЬ окружение. Задача Запада сейчас - заставить Россию начать прорывать окружение - если прорывать - в предсказуемой точке и в удобное для Запада время.

Отсюда реальный и неизбежный политический расклад в России по "реальным партиям" очевиден: это "Партия Каца", которая предлагает сдаться и превратить Россию в Московию и Партия войны, которая готова пойти на прорыв. По именам я лидеров называть не буду - тут вы сами, сами наблюдайте и думайте.

Единственная для меня загадка почему Европа, явно понимая расклады, она исключает ядерную войну? - Вот что в этой схеме абсолютно лишено логики. Если только наличие ядерного оружия у России не инерционный блеф, точно известный Европе.

Так что... и поляки в Москве не исключены. Это более вероятно чем украинцы. Но не менее вероятно, чем Москва-2042 (написанный Войновичем в США и опубликованный в Нью-Йорке в 1986 (!) году сценарий планомерного распада России под управлением пришедшего к власти персонажа из КГБ, служившего в Берлине по линии разведки и идеологической работы; рассказ был написан в форме утопии еще в 1985 году - прим. ред.).

P.S. Да, Забыл упомянуть еще один вариант, почему Европа не боится ядерного оружия - и самый вероятный, между прочим. Только думать о нем как-то... Короче - договорняк. Как СССР последовательно и намеренно разваливали, в чем я ни минуты не сомневаюсь, зная отношение многих, - внимание! - последовательных! марксистов (!) - к проблеме колоний, "тюрьме народов" и т.д, так и вполне вероятно - о чем я писал, - Россию осознанно и целенаправленно ведут к уничтожению по принципу "так всем будет лучше".

P.P.S. Россия очевидно войну проигрывает. Пока, как говорят в боксе - "по очкам". После нокдауна в Харьковской области и Херсоне она так и не оправилась. Плюс, судя по экономике, и с "дыхалкой" уже не ах. И, главное, впечатление у посторонних наблюдателей вроде меня, что можно сколько угодно говорить, халва и продавать публике от мертвого осла уши, но никаких существенных дополнительных возможностей, кроме ядерного оружия, у России нет и не предвидится. А есть ли ядерное оружие и в каком состоянии оно находится - это теперь вопрос веры для всех. И, как бы, для российского начальства тоже. И последнее - судя по всему, 99% (или сколько там) представителям российского общества что там в ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ред.) и как, и будет ли Одесса российской? - Вообще плевать. Про интеллигенцию, которая как Кац молча, но громко предлагает сдаваться, даже и говорить нечего.

P.P.P.S. В России народ практически уже капитулировал - что очевидно по молодежному языку, вывескам и прости господи, "народному искусству" - то есть тому, что народ вообще воспринимает как искусство - имитацию западных трендов - судя по литературе даже "осознания" гомосексуализма, как метки "интеллектуальной свободы и утонченности" "для своих". Не знаю кому-как, а мне очевидно, что сегодня расчленение России никаких массовых проблем не вызовет. Не вызовет оно даже проблем у основной части бизнес-сообщества, а многими и вообще будет воспринято если не с восторгом, то доброжелательно. Попробуйте ответить на вопрос: кто вообще и почему сегодня заинтересован в существовании России как государства? - Национальные интересы - это интересы конкретной группы людей. Так что это за группа людей скажите? Мне известна только одна - конкретно православные попы, которым вне России, разумеется, места нет. Муллы? Будут только счастливы. Ламы? - А их как это все волнует? Ну и, допустим, еще военные, офицеры. И то не факт. Вот с чего надо начинать анализ: "Qui prodest?" - Кому и зачем Россия как страна нужна ПО ДЕЛУ?

Это не похороны России. Пока. Это просто фиксация того, как ситуация воспринимается непредвзятыми наблюдателями, а не болельщиками, во-первых, а для знающих мало-мало историю до боли напоминает японскую войну 1905 года - во-вторых. И хоть каждый раз пиши: призрак "Москвы-2042" для меня лично живее всех живых."

Читайте по теме: Москву больше никто не боится: Россия напоминает убогого попрошайку - аналитик