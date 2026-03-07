На прошедшей рабочей неделе в связи с событиями на Ближнем Востоке цены на топливо выросли во всех странах Балтии, причем быстрее всего - в Таллинне, а меньше всего - в Риге, свидетельствуют данные агентства ЛЕТА.

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Риге, затем в Таллинне и Вильнюсе. Дизельное топливо дороже всего стоило в Вильнюсе, затем в Таллинне, а самая низкая цена на дизельное топливо в конце рабочей недели была в Риге.

В Риге цена 95-го бензина на АЗС на улице Краста за неделю выросла на 5,1% и составила 1,634 евро за литр, а дизельное топливо подорожало за неделю на 9% и в пятницу стоило 1,694 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС на проспекте Саванорю 95-й бензин стоил 1,614 евро за литр, что на 1,9% больше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подорожало на 6,9% до 1,854 евро за литр.

В Таллинне на АЗС цена 95-го бензина за неделю выросла на 10,5% и составила 1,629 евро за литр, а дизельное топливо стоило 1,739 евро за литр, что на 25,2% больше, чем неделей ранее.

Цена автогаза в Риге за неделю не изменилась и составила в пятницу 0,935 евро за литр. В Вильнюсе автогаз подорожал на 10,7% до 0,829 евро, а в Таллинне - на 0,3% до 0,898 евро за литр.