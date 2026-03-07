Плохо, когда учитель понимает русскую речь: директор латвийской школы объясняет почему 18 34643

Наша Латвия
Дата публикации: 07.03.2026
BB.LV
Изображение к статье: Плохо, когда учитель понимает русскую речь: директор латвийской школы объясняет почему

Латышская речь иногда не слышна в латвийских школах не только не переменах, но даже на уроках, бьет тревогу портал LSM.

Замгоссекретаря Министерства образования и науки Роланд Озолс рассказал, что, наблюдая уроки в бывших так называемых русских школах, было замечено, что ученики между собой общаются по-русски во время групповой работы.

«И, конечно, возникает вопрос, почему в тот момент от учеников не требуют, чтобы они говорили по-латышски? По сути, идет урок, и тогда тот, кто ведет урок, должен обратить на это внимание и потребовать говорить по-латышски, потому что это место и способ учиться использовать этот язык», — сказал Озолс.

По его словам, и учителю в таких ситуациях следовало бы призывать учеников говорить по-латышски.

Директор Рижской 34-й средней школы Наталья Рогалева признала, что в разговорах с учителями вне уроков ученики иногда переходят на русский язык, если раньше привыкли общаться с конкретным учителем именно так. Поэтому для латышизации среды, по ее словам,очень важно, чтобы в бывшие русские школы приходили работать люди, для которых латышский язык является родным.

«Сейчас молодые учителя иногда даже не понимают русский язык, не умеют на нем говорить, и это лучший вариант, чтобы дети научились. Если им нравится учитель, школьники охотно общаются по-латышски», — сказала Рогалева.

Тут, правда, возникает вопрос: школьники не говорят по-латышски, потому не умеют, или, потому что им не нравится учитель?

Однако и тем учителям, которые раньше говорили по-русски, теперь нужно говорить по-латышски даже в неформальном общении, считает Рогалева.

«И это самая трудная задача, потому что, если у учителей и детей их родной язык русский, то они могут все быстро обсудить между собой на русском, и поэтому у них возникает первое желание говорить на этом языке. И тогда учителю нужно остановить себя и сказать: я учитель, и в коридорах я учитель, и в столовой я учитель, и в гардеробе. Я должен учить этого ребенка латышскому языку», — сказала Рогалева.

Она добавила, что нужно время, чтобы учителя созрели говорить только по-латышски. Репрессиями этого не добиться, так как нужно изменить мышление.

Похожее мнение высказала руководитель отдела общеобразовательных школ Рижской думы Анита Петеркопа. «Над изменением мышления учителей нам нужно очень серьезно работать. Очень многим педагогам нацменьшинств кажется, что они должны помочь ученику, что они должны хотя бы на консультации или где-то еще что-то перевести. Но мы говорим, что таким образом вы оказываете ребенку медвежью услугу, потому что если он не старается запоминать и учиться, то не старается только потому, что знает, что может быть альтернатива, что учитель все равно поможет ему на родном языке», — уверена Петеркопа.

В ходе недавнего опроса 47% учеников признали, что с учителями и сотрудниками школы на переменах в основном говорят на латышском языке. В основном на русском говорят только 8% опрошенных, а 43% — и на латышском, и на русском.

#образование #русский язык #школа #язык #учителя #латышский язык
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
