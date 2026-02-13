"Все-таки странно, как люди не видят: Россия буквально выканючивает мир. Весь пафос - "дайте сохранить нам лицо", - делится анализом последних событий ученый Сергей Лопатников на своей странице "Антидот_СЛ" в Telegram.

Профессор и старший научный сотрудник американского университета Делавэра Сергей Лопатников - сам в прошлом советский ученый, живший в Москве, - поделился соображениями по поводу переговорной позиции России о прекращении войны в Украине. Лопатников пишет:

"Все-таки странно, как люди не видят: Россия буквально выканючивает мир. Весь пафос - "дайте сохранить нам лицо". Но мне кажется, это ей сделать никто не даст. Ибо, объективно ситуация много хуже чем была и во времена Крымской войны, и во время Японской.

Разница даже не в том, что Россия сжалась, как шагреневая кожа. Главное, как кажется, в том что Россия вычеркнута из равновесия сил в мире и даже в одной только Европе.

И основания для этого есть. Три дня - не три дня... (...). Совершенно не случайно поставки на Украину оружия и даже ее вербальная поддержка нарастали шажок за шажком: Европа просто не могла, похоже, сразу поверить что Россия слаба настолько, насколько она показала. Ее в 2022 году ненавидели, но боялись. Сегодня со всей очевидностью, страх утрачен.

И уж совсем убогая ситуация с переговорами с США, как щеки не надувай. Они идут в настолько странном режиме, что даже удивляться было бы странно.

Вот чую, что-то происходит.

P.S. Да, Забыл упомянуть еще один вариант, почему Европа не боится ядерного оружия - и самый вероятный, между прочим. Только думать о нем как-то... Короче - договорняк. Как СССР последовательно и намеренно разваливали, в чем я ни минуты не сомневаюсь, зная отношение многих, - внимание! - последовательных! марксистов (!) - к проблеме колоний, "тюрьме народов" и т.д, так и вполне вероятно - о чем я писал, - Россию осознанно и целенаправленно ведут к уничтожению по принципу "так всем будет лучше".

P.P.S. У Сёмина вычитал: "Уралмашзавод" (это крупнейшее российское предприятие, расположенное в Екатеринбурге - прим. ред.) под нож пошел. И то правда: на фига он стране, когда (сеть быстрого питания - прим. ред.) "Ростикс" есть?"

