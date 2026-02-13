Baltijas balss logotype
Москву больше никто не боится: Россия напоминает убогого попрошайку - аналитик 10 4998

В мире
Дата публикации: 13.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Москву больше никто не боится: Россия напоминает убогого попрошайку - аналитик
ФОТО: Youtube

"Все-таки странно, как люди не видят: Россия буквально выканючивает мир. Весь пафос - "дайте сохранить нам лицо", - делится анализом последних событий ученый Сергей Лопатников на своей странице "Антидот_СЛ" в Telegram.

Профессор и старший научный сотрудник американского университета Делавэра Сергей Лопатников - сам в прошлом советский ученый, живший в Москве, - поделился соображениями по поводу переговорной позиции России о прекращении войны в Украине. Лопатников пишет:

"Все-таки странно, как люди не видят: Россия буквально выканючивает мир. Весь пафос - "дайте сохранить нам лицо". Но мне кажется, это ей сделать никто не даст. Ибо, объективно ситуация много хуже чем была и во времена Крымской войны, и во время Японской.

Разница даже не в том, что Россия сжалась, как шагреневая кожа. Главное, как кажется, в том что Россия вычеркнута из равновесия сил в мире и даже в одной только Европе.

И основания для этого есть. Три дня - не три дня... (...). Совершенно не случайно поставки на Украину оружия и даже ее вербальная поддержка нарастали шажок за шажком: Европа просто не могла, похоже, сразу поверить что Россия слаба настолько, насколько она показала. Ее в 2022 году ненавидели, но боялись. Сегодня со всей очевидностью, страх утрачен.

И уж совсем убогая ситуация с переговорами с США, как щеки не надувай. Они идут в настолько странном режиме, что даже удивляться было бы странно.

Вот чую, что-то происходит.

P.S. Да, Забыл упомянуть еще один вариант, почему Европа не боится ядерного оружия - и самый вероятный, между прочим. Только думать о нем как-то... Короче - договорняк. Как СССР последовательно и намеренно разваливали, в чем я ни минуты не сомневаюсь, зная отношение многих, - внимание! - последовательных! марксистов (!) - к проблеме колоний, "тюрьме народов" и т.д, так и вполне вероятно - о чем я писал, - Россию осознанно и целенаправленно ведут к уничтожению по принципу "так всем будет лучше".

P.P.S. У Сёмина вычитал: "Уралмашзавод" (это крупнейшее российское предприятие, расположенное в Екатеринбурге - прим. ред.) под нож пошел. И то правда: на фига он стране, когда (сеть быстрого питания - прим. ред.) "Ростикс" есть?"

Читайте по теме: «Кому нужна эта страна?» Обнародован план ликвидации России - аналитик поделился «инсайтом»

Читайте также: Власть готовит Россию к ликвидации - аналитик

Оставить комментарий

(10)
  • SP
    Sergeis Pob
    13-го февраля

    Ты ,вернёшься,домой,по,знакомой тропе.

    7
    1
  • VS
    Vladi Sen
    13-го февраля

    Давеча такого же икспёрта встречал _ Россия задыхается , ей кранты , максимум полгода и так 1 раз в месяц с 1995. Кстати в Канаде считают хорошим экспертом. Верьте люди , только платите за этот ......... И будет вам счастье.

    24
    1
  • MK
    Martin Kim
    13-го февраля

    В этой статье я прочитал лишь оценочные суждения, продиктованные личным негативным настроем. Это не беспристрастная экспертная оценка.

    31
    1
  • 13-го февраля

    Интеллигенция генерирует идеи, критикует власть, призывает к переменам, но когда начинаются реальные потрясения, последствия ложатся на плечи обычных людей.А что потом?Пить,много пить!

    23
    1
  • VS
    Vad Sorry
    13-го февраля

    Ни знаю что Россия у кого о просила? Зато знаю тех которые требуют а не просят уже, как рэкетиры , просто говорят нам надо и всё тут:)))

    43
    2
  • 010725
    010725
    13-го февраля

    100 лет Россия покупала хлеб - не могла произвести достаточно, зато делала больше всех в мире танков. Профессора говорили - "позор, сидим в танках голодные, нас все боятся". Россия перестала покупать хлеб, потом стала продавать его больше всех в мире, танков стала делать поменьше, но все равно больше всех в мире. Профессора не унимаются и тут "позор, сидим сытые в танках, нас никто не боится". Люди неспокойного ума и отсутствующей совести эти профессора.

    52
    5
  • Мп
    Мимо проходил
    13-го февраля

    И снова задаюсь вопросом: сколько платит Лопатников ВВ за публикацию околополитического бреда? Или всё-таки пошел по пути Эпштейна и заимел в редакции любовника.

    51
    2
  • ТТ
    Тим Тим
    13-го февраля

    Интересно сколько тебе платят за каждый высер, уменя друг инженером на Уралмаше работает, вчера по IMO общались, да несколько цехов закрыли в 2013 и землю под ними вдули застойщику,но основное производство работает

    61
    7
  • bt
    bory tschist
    Тим Тим
    13-го февраля

    ... "oбщались" – можно подумать – он тебе ("умнику") все государственные тайны раскрыл, чтобы потом "загремéть" (a сегодня в рф время – именно такое!) на лет 5-10 в ... HÉпионерский лагерь.

    5
    67
  • Мп
    Мимо проходил
    Тим Тим
    13-го февраля

    Тебе ли, убогому клоуну, судить? Вы как жуки-скарабеи - собираете отовсюду навоз, скатываете в шарики и носитесь с ними, как радостные идиоты. Хорошо ли накачаны твои хитиновые ножки, Тсич? Навоза много вокруг - продолжай собирать, тебе идёт...

    46
    8
Читать все комментарии

