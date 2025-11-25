Профессор и старший научный сотрудник университета Делавэра Сергей Лопатников - сам в прошлом советский ученый, живший в Москве, - раскрыл настоящие цели "мирного плана" который готовы подписать в Кремле. Профессор также обратил внимание на ложь, который распространяется властями России через пропагандистские СМИ.

Сергей Лопатников - заведующий лабораторией методов математического моделирования, в прошлом ведущий научный сотрудник МГУ (Московского государственного университета). Сейчас живет в США. Вот что пишет американский и советский ученый Сергей Лопатников на своей странице "Антидот СЛ" в Telegram по поводу текущих пунктов "мирного плана" по Украине, далее цитата с небольшими сокращениями:

"Первое. Россия считает, что всё, что ей нужно: обеспечение минимального присуствия в Черном море, для чего сохранения Севастополя, как базы флота и сухопутный путь в Крым для достижения это цели достаточно. И при этом Россия не просто смирилась с появлением у ее границ еще одного государства класса Польши. Она обеспечивает этому государству статус морского, оставляя ему Одессу, Николаев, Херсон.

Второе. Россия на самом деле проиграла военно-политическую игру, о чем нам не докладывают. И для этого есть основания: за четыре года "успехи" России совершенно ничтожны. Можно сколько угодно врать почтеннейшей публике про "добрую волю" при уходе из Киева, но где Изюм, например, где Херсон? Россия не решила за 4 годы ни одной из заявленных задач. Я не вспоминаю даже про 17 декабря 1991 года — это уже просто не смешно. Но даже и то, что Россия объявила своими т.н. "конституционными областями" не освобождено. Оборонительная линия не преодолена. Какой Славянск? — До него России как до Луны пешком — до Киева 100 лет пути! - А ведь с него начиналось. А санкции работают — эффективность мы не знаем...

Третье. Не знаю, кого - как, но меня призрак Москвы-2042 (сценарий развала России, написанный в художественной форме и изданный в 1986 году в США советским писателем Владимиром Войновичем - прим.) реально преследует. И проигрыш этой войны — как создание дефицита в позднем СССР - инструмент для окончательной ликвидации России. Советское поколение уже, считай ушло. А новым все вообще, как кажется, по барабану. И это вполне может быть осмысленный расчет.

Четвертое. Спасение чьих-то капиталов. Договорнячок-с. Выгодные кому-то бизнес-предложения от Трампа. И т.д. Короче — купи-продай.

А вот насчет грандиозных успехов России на поле боя — я бы помолчал. Их в содержательном смысле нет. Это пресловутая битва за избушку лесника."

Также профессор разоблачил ложь в российских СМИ вроде "Ленты.ру", указав на пункты договора - который мало кто читает. "В договоре нет даже и разговора о признании "Крыма, Донецка и Луганска" (Донецк и Луганск - это, между прочим, города, а не области). Признание де факто - это не признание", - отметил ученый.

"Ужасно то, что никто не обсуждает СМЫСЛА положений, включенных в предложения. А там - каждый пункт, мягко скажем, многослойный. Плюс взаимозависимость этих пунктов. И эти дебилы действительно уговаривают себя, что это - "поражение Украины" и ах какая победа России! Я просто фигею. Если в России еще и дипломаты такие. То прям и не знаю...", - удивляется профессор.

"... У меня подозрение, что судя по многослойности, эти 28 пунктов вообще продукт Мутного Альбиона. Политическая стилистика похожа", - считает старший научный сотрудник американского университета Сергей Лопатников.

"Как говаривал маршал Фош в 1918 году, "Это не мир. Это перемирие..." - Только не "на двадцать лет", как во время Версаля, а хорошо если на пять, от силы десять. А там уже и до "Москвы-2042" рукой подать", - подчеркнул профессор.

Также профессор указал на особый пункт договора, на который не обращают внимание СМИ. "В числе пунктов есть один, который мне лично показался до крайности странным: это пункт об ударе Украины "ракетой (?!) по Москве и Петербургу" в случае отказа России от подписания бумаги. Что, интересно, это за ракета такая (одна), что ее надо включать в рамочное соглашение!? Как говорится, догадайтесь с трех раз", - заявил ученый.

