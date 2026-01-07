Президент США Дональд Трамп обсуждает различные варианты, включая военные действия, чтобы установить контроль над Гренландией, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Трамп неоднократно заявлял, что США должны контролировать Гренландию по соображениям национальной безопасности, и повторил эту позицию в минувшие выходные.

Гренландия является частью Королевства Дания, однако обладает широкой автономией и не входит в состав Европейского союза.

Левитт заявила, что "получение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Трампа", чтобы сдержать таких противников США, как Россия и Китай.

"Президент и его команда обсуждают различные способы достижения этой важной внешнеполитической цели, и, разумеется, использование Вооружённых сил США всегда остаётся одним из вариантов, доступных главнокомандующему", — говорится в комментарии Левитт агентству AFP.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что государственный секретарь США Марко Рубио сказал законодателям, что Трамп отдаёт предпочтение покупке Гренландии у Дании.

Копенгаген предупредил, что любая попытка получить Гренландию силой фактически будет означать конец НАТО.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт в социальных сетях указала, что её команда в прошлом году пыталась организовать встречу с Рубио, но безуспешно.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что встреча с Рубио могла бы "прояснить некоторые недоразумения", а премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен подчеркнул, что Гренландия не продаётся.

Союзники выразили поддержку Дании и Гренландии, но при этом стараются не раздражать Соединённые Штаты.