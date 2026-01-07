Baltijas balss logotype
Трамп рассматривает разные варианты получения Гренландии, в том числе военные действия - пресс-секретарь 5 910

В мире
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Трамп рассматривает разные варианты получения Гренландии, в том числе военные действия - пресс-секретарь
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп обсуждает различные варианты, включая военные действия, чтобы установить контроль над Гренландией, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Трамп неоднократно заявлял, что США должны контролировать Гренландию по соображениям национальной безопасности, и повторил эту позицию в минувшие выходные.

Гренландия является частью Королевства Дания, однако обладает широкой автономией и не входит в состав Европейского союза.

Левитт заявила, что "получение Гренландии является приоритетом национальной безопасности Трампа", чтобы сдержать таких противников США, как Россия и Китай.

"Президент и его команда обсуждают различные способы достижения этой важной внешнеполитической цели, и, разумеется, использование Вооружённых сил США всегда остаётся одним из вариантов, доступных главнокомандующему", — говорится в комментарии Левитт агентству AFP.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что государственный секретарь США Марко Рубио сказал законодателям, что Трамп отдаёт предпочтение покупке Гренландии у Дании.

Копенгаген предупредил, что любая попытка получить Гренландию силой фактически будет означать конец НАТО.

Министр иностранных дел Гренландии Вивиан Мотцфельдт в социальных сетях указала, что её команда в прошлом году пыталась организовать встречу с Рубио, но безуспешно.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что встреча с Рубио могла бы "прояснить некоторые недоразумения", а премьер-министр Гренландии Йенс Фредерик Нильсен подчеркнул, что Гренландия не продаётся.

Союзники выразили поддержку Дании и Гренландии, но при этом стараются не раздражать Соединённые Штаты.

Оставить комментарий

(5)
  • bt
    bory tschist
    7-го января

    ... вспомнилась старая байка: Дональд, ты бутылку одним махом выпьешь? – запросто! a бóчку? – запросто! а озеро? – запросто, a реку? – тоже запросто, а море? – и море могу, а океан? – ну, это уж – замноговато ...

    3
    3
  • ji
    jurijs ivanovs
    7-го января

    как бы трамп не напал на латвию ? может он и на латвию уже глаз положил ? так у нас главное бривиба и неаткарига !

    12
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    7-го января

    Давно пора покончить с иннуитскими наркокартелями и свергнуть монархический датский режим, угнетающий гренландских борцов за демократию и свободу.

    24
    2
  • АП
    Алексей Попович
    7-го января

    Какв таком случае будет реализовываться 5 пункт НАТО? Вроде произошло нападение на страну НАТО,и надоя всем ее защищать, но напала одна из стран НАТО, и вроде как надо ей помогать.

    23
    1
  • VU
    Vards Uzvards
    Алексей Попович
    7-го января

    Так же как во время киприотской Специальной Волшебной Операции, когда греческие ихтамнеты хотели произвести возвращение в родную гавань - "Кипр наш!", а турецкие защитники традиционных ценностей операцию по защите "тюркского мира".

    7
    2
Читать все комментарии

