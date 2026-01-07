Baltijas balss logotype
Топ-5 фильмов, которые помогут вашей компании забыть о холоде

Культура &
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"

Кадр из фильма "Идеальный голос"

На улице мороз, а глинтвейн уже не греет? Тогда советуем собраться компанией и посмотреть один (а, возможно, и все) фильмы, которые мы подготовили для вас.

Идеальный голос (2012)

Музыкальная комедия, рассказывающая о мире студенческого акапельного пения (пения без инструментального сопровождения). В центре сюжета Бекка (Анна Кендрик) — первокурсница университета Барден. Она мечтает стать диджеем и заниматься продюсированием музыки. Девушка не хочет ходить на вечеринки, как это делают её сверстники. По просьбе отца она соглашается попробовать себя в каком-нибудь университетском кружке. Так она становится частью коллектива The Barden Bellas. Группа потеряла репутацию после позорного выступления на прошлогодних соревнованиях, поэтому Бекка решает внести свежесть в репертуар.

Хеллбой (2004)

Фэнтезийный экшен, основанный на одноимённых комиксах Майка Миньолы. История о существе из ада, которого во время Второй мировой войны призвали нацисты, чтобы изменить ход войны. Однако демона-малыша нашли американские военные и воспитали как человека. Фильм, снятый режиссёром Гильермо дель Торо, считается одним из лучших экранизаций комиксов. Это история о демоне, вставшем на защиту человечества.

Зелёная комната (2015)

Фильм рассказывает о панк-группе Ain't Rights, чья ночь принимает ужасный оборот после выступления в отдалённом неонацистском баре, где они становятся свидетелями того, чего им никогда не следовало видеть. Группа начинает бороться за выживание. Если вы ищете что-то динамичное и по-настоящему жуткое, этот фильм — идеальный выбор.

Свободное соло (2018)

Документальный фильм, получивший престижную премию “Оскар”. Это один из тех фильмов, от которых потеют ладони, даже если вы просто сидите на диване. В центре — история профессионального скалолаза Алекса Хоннолда. Он мечтает взобраться на знаменитую 900-метровую вертикальную гранитную стену Эль-Капитан в национальном парке Йосемити. Однако, желая сделать это без какой-либо страховки (верёвок, карабинов или шлема), он понимает: малейшая ошибка приведёт к мгновенной гибели.

Рассвет мертвецов (2004)

Это классический боевик о выживании, где основной конфликт часто возникает не только с монстрами, но и внутри группы людей, которые пытаются поделить власть и ресурсы в замкнутом пространстве. Это дебютный фильм режиссёра Зака Снайдера, который сделал его известным. Картина отличается отличной визуальной составляющей и динамикой.

#культура #режиссер #фильмы
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
