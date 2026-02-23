Потребители все чаще интересуются снятыми с производства MP3-плеерами Apple из-за ностальгии и «цифрового выгорания», пишет Axios.

Количество поисковых запросов iPod Classic и iPod Nano на интернет-аукционе eBay с января по октябрь 2025 года выросло на 25 и 20% соответственно по сравнению с тем же периодом 2024-го.

Как пишет сайт, этот интерес — часть тенденции возвращения к офлайн-устройствам и хобби. По словам профессора информатики и автора книги «Цифровой минимализм» Кэла Ньюпорта, более старые технологии, как правило, «моноцелевые».

«Например, с iPod можно только слушать музыку <...>. Смартфоны, напротив, объединяют в себе музыку, сообщения, ленты соцсетей, новости и многое другое, что делает практически невозможным постоянный контроль за использованием технологий», — считает он.

Дебют iPod состоялся в 2001 году. Слоган, представленный Стивом Джобсом в 2001 году, гласил: «1000 песен в вашем кармане».

Apple официально сняла с производства последний плеер из линейки iPod — iPod Тouch (7-го поколения) в мае 2022 года. До этого, в 2017-м, были прекращены выпуски iPod Nano и Shuffle, а в 2014 году — iPod Classic.