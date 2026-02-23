Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Старые песни о главном: iPod вновь обрели популярность 0 502

Бизнес
Дата публикации: 23.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Старые песни о главном: iPod вновь обрели популярность

Потребители все чаще интересуются снятыми с производства MP3-плеерами Apple из-за ностальгии и «цифрового выгорания», пишет Axios.

Количество поисковых запросов iPod Classic и iPod Nano на интернет-аукционе eBay с января по октябрь 2025 года выросло на 25 и 20% соответственно по сравнению с тем же периодом 2024-го.

Как пишет сайт, этот интерес — часть тенденции возвращения к офлайн-устройствам и хобби. По словам профессора информатики и автора книги «Цифровой минимализм» Кэла Ньюпорта, более старые технологии, как правило, «моноцелевые».

«Например, с iPod можно только слушать музыку <...>. Смартфоны, напротив, объединяют в себе музыку, сообщения, ленты соцсетей, новости и многое другое, что делает практически невозможным постоянный контроль за использованием технологий», — считает он.

Дебют iPod состоялся в 2001 году. Слоган, представленный Стивом Джобсом в 2001 году, гласил: «1000 песен в вашем кармане».

Apple официально сняла с производства последний плеер из линейки iPod — iPod Тouch (7-го поколения) в мае 2022 года. До этого, в 2017-м, были прекращены выпуски iPod Nano и Shuffle, а в 2014 году — iPod Classic.

Читайте нас также:
#apple #хобби #музыка #технологии
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
3
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недельная поездка в Барселону станет дороже на 100 евро: Каталония повысила туристический сбор
Изображение к статье: Джордж Вашингтон по-прежнему взирает с баксов. Иконка видео
Изображение к статье: Каникулы - это веселье и покупки. Иконка видео
Изображение к статье: Rietumu Banka внедрил Apple Pay

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Женщинам назвали скрытую опасность лишнего веса
Lifenews
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео