В Риге обнаружен кокаин на миллион евро, суд отказался применять арест 0 816

ЧП и криминал
Дата публикации: 16.03.2026
Изображение к статье: В Риге обнаружен кокаин на миллион евро, суд отказался применять арест
ФОТО: Thought Co

При обыске в одной из квартир в Риге Государственная полиция изъяла примерно 11 кг кокаина и 3 кг марихуаны, однако суд изначально отказался применять заключение под стражу к задержанным, сообщили агентству ЛЕТА в Госполиции.

Это крупнейшая партия кокаина, изъятая Госполицией с 2019 года.

В ходе оперативной работы по борьбе с наркоманией полиция вышла на след лиц, причастных к обороту наркотиков в Рижском регионе. Основная их деятельность была связана с распространением кокаина.

8 марта правоохранители задержали двух мужчин 2000 и 2002 годов рождения. Ранее они не попадали в поле зрения полиции.

При обыске по месту жительства мужчины 2002 года рождения было обнаружено приблизительно 11 кг кокаина и 3 кг марихуаны. В квартире второго подозреваемого было изъято еще 10 г кокаина, а при проверке личности обнаружено еще 20 г марихуаны.

Стоимость изъятых веществ на нелегальном рынке оценивается примерно в 1 млн евро.

За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от 5 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

10 марта полиция предложила применить к подозреваемым содержание под стражей в качестве меры пресечения. Оценив обстоятельства, суд отказался назначить арест, поэтому к подозреваемым применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

