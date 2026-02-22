Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

ИИ на страже порядка в фильме «Казнить нельзя помиловать» 0 158

Культура &
Дата публикации: 22.02.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кадр из фильма «Казнить нельзя помиловать»

Кадр из фильма «Казнить нельзя помиловать»

Тимур Бекмамбетов на волне актуальных трендов выпустил фильм с провокационным названием «Казнить нельзя помиловать», который в англоязычном прокате называется "Милосердие".

В фильме представлена идея, где искусственный интеллект выходит за рамки генерации картинок или маркетинговых подсказок и становится полноценным участником судебной системы, вынося приговоры. Такая концепция, особенно в 2026 году, кажется необычайно близкой к возможной реальности.

Действие разворачивается в городе ангелов, где преступность бушует, тюрьмы переполнены, и у полиции — аврал: чуть ли не каждый второй житель города связан с преступлением. На помощь правоохранителям приходит ИИ в облике и с телом Ребеки Фергюсон, который помогает искать виновных и наказывать их.

Сюжетная линия следования начинается с того, что персонаж Криса Пратта, тоже по имени Крис, оказывается подозреваемым в убийстве собственной жены. Однако у него похмелье, он дезориентирован, а ИИ дает ему всего полтора часа, чтобы прийти в себя, вспомнить события и доказать невиновность. Сам по себе этот временной лимит и попытка самому себя защищать выглядят нереалистично, но для кино подобные допущения являются нормой.

Вся дальнейшая часть картины показывает, как Крис, пользуясь видеосвязью, записью с камер и помощью ИИ, пытается продвигаться в расследовании. Ему помогает коллега Жаклин в исполнении Каи Рейс, которая активно выступает за идею замены коррумпированных полицейских и судей алгоритмами. Основная часть расследования показана в формате скринлайф, что создает камерную атмосферу, но подойдет не каждому зрителю.

Фильм поднимает вопросы о том, что будет, если человечество устанет от коррупции и попробует заменить людей в системе правосудия искусственным интеллектом. Насколько такой подход эффективен, какова его цена и есть ли гарантии справедливости — ответы на эти вопросы фильм не дает, но заставляет задуматься.

Идея картины не претендует на гениальность, а исполнение вряд ли заслужит «Оскар», но фильм все же некоторое время удерживает зрительское внимание, что в условиях современной киноэпохи является немалым достижением

Читайте нас также:
#наука #кино #искусственный интеллект #коррупция #преступность #культура #технологии #судебная система
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В продажу поступили билеты на грандиозное музыкальное событие Gala Galante. Viva La Musica!
Изображение к статье: Директор Лувра ушла в отставку на фоне череды скандалов
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют
Изображение к статье: Фантастика без спецэффектов: 5 сериалов 1990-х, которые до сих пор впечатляют

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика
Изображение к статье: Как надолго забыть о пыли: простой трюк с кондиционером
Люблю!
Изображение к статье: Просто смешать и поставить в духовку: оригинальный рецепт пельменного пирога
Люблю!
Изображение к статье: Бывшая ГДР традиционно отличалась вниманием к детям.
В мире
Изображение к статье: Весной возможны опасные наводнения с затоплением территорий - министерство
Наша Латвия
Изображение к статье: Польша отказалась «быть лохом» в отношениях с США
В мире
Изображение к статье: «В Латвии услуги должны предоставляться на государственном языке».
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео