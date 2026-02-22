Тимур Бекмамбетов на волне актуальных трендов выпустил фильм с провокационным названием «Казнить нельзя помиловать», который в англоязычном прокате называется "Милосердие".

В фильме представлена идея, где искусственный интеллект выходит за рамки генерации картинок или маркетинговых подсказок и становится полноценным участником судебной системы, вынося приговоры. Такая концепция, особенно в 2026 году, кажется необычайно близкой к возможной реальности.

Действие разворачивается в городе ангелов, где преступность бушует, тюрьмы переполнены, и у полиции — аврал: чуть ли не каждый второй житель города связан с преступлением. На помощь правоохранителям приходит ИИ в облике и с телом Ребеки Фергюсон, который помогает искать виновных и наказывать их.

Сюжетная линия следования начинается с того, что персонаж Криса Пратта, тоже по имени Крис, оказывается подозреваемым в убийстве собственной жены. Однако у него похмелье, он дезориентирован, а ИИ дает ему всего полтора часа, чтобы прийти в себя, вспомнить события и доказать невиновность. Сам по себе этот временной лимит и попытка самому себя защищать выглядят нереалистично, но для кино подобные допущения являются нормой.

Вся дальнейшая часть картины показывает, как Крис, пользуясь видеосвязью, записью с камер и помощью ИИ, пытается продвигаться в расследовании. Ему помогает коллега Жаклин в исполнении Каи Рейс, которая активно выступает за идею замены коррумпированных полицейских и судей алгоритмами. Основная часть расследования показана в формате скринлайф, что создает камерную атмосферу, но подойдет не каждому зрителю.

Фильм поднимает вопросы о том, что будет, если человечество устанет от коррупции и попробует заменить людей в системе правосудия искусственным интеллектом. Насколько такой подход эффективен, какова его цена и есть ли гарантии справедливости — ответы на эти вопросы фильм не дает, но заставляет задуматься.

Идея картины не претендует на гениальность, а исполнение вряд ли заслужит «Оскар», но фильм все же некоторое время удерживает зрительское внимание, что в условиях современной киноэпохи является немалым достижением